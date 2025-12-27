Γιώργος Μαζωνάκης: «Χρονιά δοκιμασίας - Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Η υπομονή είναι αρετή»

«Καλή χρονιά με πίστη, πίστη, πίστη», ευχήθηκε ο τραγουδιστής με βίντεο στο Instagram

Γιώργος Μαζωνάκης: «Χρονιά δοκιμασίας - Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Η υπομονή είναι αρετή»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης

Αρχείο INTIME NEWS
«Σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου, τα τρία-τέσσερα τελευταία χρόνια. Φτάνει. Φτάνει. Η υπομονή είναι αρετή, δεν δηλώνει ηττοπάθεια».

Χωρίς να κατονομάζει πρόσωπα ή να μπαίνει σε λεπτομέρειες, αλλά με σαφείς αιχμές, ο Γιώργος Μαζωνάκης σχολίασε με τον δικό του τρόπο την κατάσταση που διαμορφώθηκε το τελευταίο διάστημα γύρω από το όνομά του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ευχαρίστησε θερμά το κοινό του για τη στήριξη σε μια περίοδο που, όπως ο ίδιος σημείωσε, αποτέλεσε μια «χρονιά δοκιμασίας», όχι μόνο σε προσωπικό αλλά και σε πνευματικό επίπεδο. Μίλησε για έναν ιδιαίτερα δύσκολο χρόνο, γεμάτο πίεση και δυσκολίες, τονίζοντας ωστόσο πως όλα αυτά στην πραγματικότητα υπήρξαν και «τεράστια δώρα».

Δεν παρέλειψε να στείλει μήνυμα και προς όσους –όπως είπε χαρακτηριστικά– «νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή του», σημειώνοντας πως τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια αποτέλεσαν μια περίοδο γεμάτη δυσκολίες, αλλά και σημαντικά μαθήματα.

Με τη φράση «φτάνει», έδειξε την πρόθεσή του να βάλει ένα όριο, για να αναφερθεί στη συνέχεια στην υπομονή, την οποία χαρακτήρισε αρετή και όχι ένδειξη ηττοπάθειας, επιλέγοντας να απαντήσει με σιωπή και πίστη, υπογραμμίζοντας με νόημα ότι «ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο».

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου ο τραγουδιστής βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μετά από καταγγελίες και αιχμές για σεξουαλική παρενόχληση που είδαν το φως της δημοσιότητας, αλλά και μετά την υπόθεση του Αυγούστου που αφορούσε τη μεταφορά του στο Δρομοκαΐτειο, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση και ερωτήματα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στήριξη του κόσμου, ευχαριστώντας όσους σχολιάζουν με τον δικό τους τρόπο όλα όσα συμβαίνουν και στέκονται στο πλευρό του, ενώ ξεχωριστή αναφορά έκανε και στις εμφανίσεις του στην Ακτή Πειραιώς, τονίζοντας πως η ανταπόκριση του κοινού τού έδωσε τη δύναμη να συνεχίσει, χαρακτηρίζοντας τις βραδιές αυτές ως «όνειρο».

Κλείνοντας, ευχήθηκε με έμφαση:«Καλή χρονιά με πίστη, πίστη, πίστη»

https://www.instagram.com/reel/DSwmzmkCKEb/

