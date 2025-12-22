Γιώργος Μαζωνάκης: «Κόλαφος» κατά του 21χρονου ο επιχειρηματίας του κέντρου που εμφανίζεται

Κατά του Στέφανου Παπαδόπουλου που καταγγέλει τον Γιώργο Μαζωνάκη για σεξουαλική παρενόχληση τάσσεται ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο 21χρονος

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κόλαφος» κατά του 21χρονου ο επιχειρηματίας του κέντρου που εμφανίζεται
Για τη δημόσια καταγγελία που έκανε ο Στέφανος Παπαδόπουλος σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, κατά την οποία τον κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση που του έκανε σε παλαιότερη συνεργασία τους, τοποθετήθηκε ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται αυτή την περίοδο ο 21χρονος τραγουδιστής.

Ο Παναγιώτης Σαρδελής προχώρησε το πρωί της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου σε δηλώσεις στο «Πρωινό» σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις. Αρχικά περιέγραψε πώς ξεκίνησε η συνεργασία τους, δηλώνοντας πως όταν έγινε γνωστή η είδηση της μήνυσης δεν ήξερε ότι ο καταγγέλλων είναι υπάλληλός του: «Όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα, είχαμε κλείσει δυο κορίτσια για να κάνουν την έναρξη, και είπα να πάρω και έναν πιτσιρικά να κάνουν από 20 λεπτά. Μου τον έφερε ένας γνωστός, και να σου πω την αλήθεια, δεν έχω μιλήσει μαζί του. Τον είδα κάποια στιγμή εκεί που τραγούδαγε, αυτές τις μέρες που γίνονταν αυτά, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα ότι ήταν αυτός και μου λέει ότι έχει κάτι διαφορές με τον Μαζωνάκη και κάτι τέτοια».

«Τώρα, ένα παιδάκι, ξέρει τι του γίνεται αυτός τώρα; Ξέρει από νύχτα; Ξέρει από τέτοια πράγματα; Νομίζω ότι τον έβαλαν και δήλωσε ασθένεια, ότι δεν είναι καλά ψυχολογικά, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει. Εγώ κατάλαβα ότι δεν είναι άρρωστος, αλλά αυτός τώρα θα του είπαν ότι είναι τα κανάλια απ’ έξω και την έκανε», συνέχισε ο επιχειρηματίας.

Όσο για το εάν θα συνεχιστεί η συνεργασία τους, είπε: «Δεν νομίζω να συνεχίσω τη συνεργασία στην πορεία. Και να μου πει να έρθει, θα του πω όχι. Γιατί αυτός τώρα, ζημιά στο μαγαζί πήγε να κάνει. Δεν μπορεί ρε φίλε τώρα, να είναι έναν χρόνο εκεί, και να θυμηθείς δυο μέρες πριν να ανοίξει ο άλλος το μαγαζί να τον βγάλεις στα κανάλια. Πας και κατηγορείς το πρώτο όνομα στην Ελλάδα, τον Μαζωνάκη κατηγορείς και θες να γίνεις και τραγουδιστής; Πώς θα γίνεις τραγουδιστής; Εμείς με το μαγαζί είμαστε και με τον Μαζωνάκη».

