Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα βγει νικητής από όλη αυτή τη δοκιμασία», λέει ο δικηγόρος του

Για το εξώδικο του επιχειρηματία νυχτερινού κέντρου και τον 21χρονο τραγουδιστή που καταγγέλει τον Γιώργο Μαζωνάκη για σεξουαλική παρενόχληση, μίλησε ο δικηγόρος του δημοφιλούς ερμηνευτή, Χαράλαμπος Λυκούδης στον Alpha.

Όπως τόνισε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, το εξώδικο του επιχιερηματία στον τραγουδιστή επιβεβαιώνει τη καταγγελία περί εκβιασμού.

«Μόνο ως αμυντική μπορεί να θεωρηθεί αυτή η κίνηση, με δεδομένο ότι αναγκάζεται να εξηγήσει για ποιό λόγο ζητά χρήματα από τον Γιώργο Μαζωνάκη. Τώρα, αν τα χρήματα αυτά είναι νόμιμα ή όχι, και αν υπάρχουν παραστατικά το πιο σωστό είναι να απευθυνθεί στα αστικά δικαστήρια και να επιδιώξει την είσπραξη των χρημάτων. Κάθε άλλη ενέργεια παρά τω νόμω, μπορεί να παρεξηγηθεί», ανέφερε ο κ. Λυκούδης.

«Τόσα χρόνια ποτέ δεν έχω δει να απαιτούνται από έναν καλλιτέχνη τα έξοδα περιπτέρου που έχει κάνει ένας επιχειρηματίας. Είναι πρωτοφανές αυτό… Ο κύριος Μαζωνάκης είχε το απόλυτο δικαίωμα να επιλέξει το κέντρο που θα εργαστεί και τον επιχειρηματία που θα συνεργαστεί… Το μόνο χρέος που αποδέχεται είναι τα έξοδα περιπτέρου. Πράγματι του είχαν πάει 5-6 φορές τσιγάρα, αλλά θα τα πληρώσουμε αυτά…» είπε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει τη ψυχολογία ενός ανθρώπου που τον κατηγορούν άδικα»

Όσον αφορά τη δημόσια καταγγελία του Στέφανου Παπαδόπουλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο κ. Λυκούδης προέτρεψε τον 21χρονο τραγουδιστή να αποκαλύψει όσους προσπάθησαν να τον δωροδοκήσουν για την υπόθεση.

«Ο καταγγέλλοντας συνεχίζει να ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα και εκτελεί δολοφονία χαρακτήρα. Αν άμεσα δε βγει να κατονομάσει ποιός τον προσέγγισε και τι του έταξε, θα είναι ένας κοινός συκοφάντης και θα είναι κατ’ εξακολούθηση ποια η συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη. Τον προκαλώ δημόσια να βγει σήμερα και να πει ποιός του έταξε και τι του είπε…

Προφανώς έχουμε στοιχεία που συνδέουν τον καταγγέλλοντα με τον επιχειρηματία… Θα είναι όλα στην ολοκληρωμένη μήνυση που θα κατατεθεί…Έχω δεχτεί μηνύματα από όλους τους επιχειρηματίες που είναι στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη… Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν οφείλει σε κανέναν…

Είναι κύριος σε όλες τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις… Στο κομμάτι της παρενόχλησης δεν υπάρχει καμία παραδοχή από την πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτό για το οποίο κατηγορείται, επειδή είδα και μια εκπομπή με κλάματα, είναι ότι πρότεινε σε έναν ενήλικα να συνευρεθούν μετά το πέρας της εργασίας στο σπίτι του και ότι είπε τη φράση “δε θα αγαπηθούμε;”. Αυτό είναι όλο…» πρόσθεσε ο Χαράλαμπος Λυκούδης και κατέληξε: «Ο Στέφανος Παπαδόπουλος, όπως ο ίδιος αναφέρει, παρόλο που δεν ενέδωσε σε αυτές τις προτάσεις, η καριέρα του ουδόλως επηρεάστηκε… Αυτό είναι κρίσιμο στοιχείο… Ο κύριος Μαζωνάκης είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος αλλά και δυναμικός. Θα βγει νικητής και από αυτή τη δοκιμασία. Έχει τη ψυχολογία ενός ανθρώπου που τον κατηγορούν άδικα… Η αγάπη του κόσμου και η συμπαράσταση είναι συντριπτική. Αυτό του δίνει χαρά και δύναμη να συνεχίσει τον αγώνα του».

