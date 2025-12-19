Γιώργος Μαζωνάκης: «Αν θες καριέρα πέρνα από το καμαρίνι του, έλεγαν από την παραγωγή στον 21χρονο»

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη. Ο τραγουδιστής προχώρησε σε προφορική καταγγελία στο Τμήμα Εκβιαστών πριν από τρεις ημέρες, όπου κατήγγειλε τρία πρόσωπα.

Πρόκειται για τον επιχειρηματία του νυχτερινού κέντρου, την αδερφή του επιχειρηματία και τον γαμπρό του επιχειρηματία.

Τα πρόσωπα αυτά κλήθηκαν από το Τμήμα Εκβιαστών για να δώσουν εξηγήσεις, εκ των οποίων εμφανίστηκαν ο γαμπρός και η αδερφή του επιχειρηματία.

«Δεν εκβιάσαμε ποτέ τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ζητήσαμε τα χρήματά μας πίσω και τίποτα παραπάνω», κατέθεσαν.

Από την πλευρά του ο επιχειρηματίας ανέφερε πως είχε κλείσει συνεργασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη για τη σεζόν 2025-2026, όμως ο τραγουδιστής αθέτησε τη συμφωνία και η συνεργασία δεν πραγματοποιήθηκε.

Από τα χρήματα που έλαβε, ο τραγουδιστής επέστρεψε την προκαταβολή, όπως λέει ο επιχειρηματίας, και υπάρχει οφειλή ύψους 200.000 ευρώ.

«Ο τραγουδιστής που καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν ήταν δική μου επιλογή για το σχήμα. Ήταν επιλογή της ομάδας του Μαζωνάκη. Εγώ δεν εμπλέκομαι σε αυτό. Με τον Γιώργο Μαζωνάκη είχαμε κλείσει συνεργασία για την σεζόν 2025 – 2026, η οποία δεν προχώρησε μετά από δική του αθέτηση της συμφωνίας μας. Μετά από πολλές οχλήσεις επέστρεψε μόνο την προκαταβολή που είχε λάβει, αλλά υπάρχουν πολλά ακόμη χρήματα που μας οφείλει, γύρω στις 200.000 ευρώ», αναφέρει ο επιχειρηματίας και συμπληρώνει:

«Την περίοδο που ο Γιώργος Μαζωνάκης περνούσε δύσκολα λόγω της καταγγελίας από την οικογένειά του και τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, εγώ ήμουν στο πλευρό του. Σε ερώτηση των γιατρών: «Ποιοι είναι οι κοντινοί σου άνθρωποι», ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποδείξει τρία πρόσωπα εκ των οποίων το ένα, ήμουν εγώ».

«Στον Γιώργο Μαζωνάκη έχουν σταλεί αρκετά μηνύματα που αφορούν το μεγάλο ποσό που πρέπει να μας επιστρέψει. Είναι χρήματα που δαπανήθηκαν για την προσωπική του 24ωρη φύλαξη, για ρούχα μεγάλης αξίας που αγόραζε, για κοσμήματα που ήθελε, για την καθαρίστρια του σπιτιού του, ακόμα και για τις πιο απλές αγορές του από το περίπτερο. Τα μηνύματα που στάλθηκαν δεν ήταν εκβιαστικά, ζητούνταν μόνο αυτά τα χρήματα και τίποτα παραπάνω».

«Δεχόταν πιέσεις από την παραγωγή»

Για το θέμα στο οποίο εμπλέκεται ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο 21χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος, μιλά στο Μega η τραγουδίστρια που συμμετείχε στο ίδιο σχήμα πέρσι την άνοιξη.

Η Νωαίνα, όπως είναι το καλλιτεχνικό της όνομα, αν και ουδέποτε είδε ή άκουσε τον Γιώργο Μαζωνάκη να του κάνει ανήθικες προτάσεις, λέει πως ο νεαρός τραγουδιστής δεχόταν πιέσεις από άτομα της παραγωγής.

«Για εμένα αυτό είναι και το χειρότερο σε αυτή την υπόθεση. Ότι θεωρώ ότι δέχθηκε μεγαλύτερη πίεση από συνεργάτες και άτομα της παραγωγής παρά από τον ίδιο τον Γιώργο.

Δηλαδή ήμουν μπροστά όταν τον χτύπησε στην πλάτη ένα συγκεκριμένο άτομο της παραγωγής και του είπε: "Πήγαινε, πήγαινε στο καμαρίνι, μόνο έτσι θα κάνεις καριέρα", ανέφερε η τραγουδίστρια.

Η συνεργασία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν άψογη. Δεν αντιλήφθηκε κάτι μεμπτό, αλλά, όπως λέει, όταν ένας νέος συνάδελφος της λέει ότι φοβάται θεώρησε χρέος της να τον προστατεύσει.

«Από τη στιγμή που ένα παιδάκι 20 χρονών ερχόταν σε εμένα και μου έλεγε: ”Φοβάμαι, με πιέζουν να πάω στο καμαρίνι και απ’ ό,τι καταλαβαίνω έχουν άλλες προθέσεις”, τότε το θεώρησα χρέος μου να τον προστατεύσω και να τον βοηθήσω κι εγώ με όποιον τρόπο μπορούσα».

