Πρωινές εκπομπές σε «πόλεμο» για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η ιστορία με τον πασίγνωστο τραγουδιστή, εις βάρος του οποίου υπάρχουν καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, έχει ξεκινήσει από την περασμένη Κυριακή. Τότε, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, μέσα από την εκπομπή του στο OPEN, αναφερόταν στην υπόθεση χωρίς να κατονομάζει.

Λίγες ώρες μετά, ο Γιώργος Λιάγκας στο «Πρωινό» ξεκίνησε να παρουσιάζει ρεπορτάζ για το εν λόγω θέμα. Με διακριτικότητα κινήθηκε η Φαίη Σκορδά και το «Buongiorno» του MEGA, μέχρι φυσικά που το πρωί της Πέμπτης αποκαλύφθηκε ότι ο τραγουδιστής είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η Κατερίνα Καινούργιου, μέσα από τη «Super Κατερίνα» του ALPHA, τόνισε τότε ξεσπώντας για όσα είχαν μεσολαβήσει: «Θέλω να πω κάτι προς τους τηλεθεατές. Σε αυτή την εκπομπή, μέχρι να εκδώσει ο δικηγόρος τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, δεν ακούστηκε και δεν υπονοήθηκε τίποτα. Αν με ρωτάτε, ήταν και μία προσωπική μου απόφαση… Το θεωρώ φρικτό όλο αυτό που έχει γίνει στα Μέσα, τις τελευταίες μέρες. Να φωτογραφίζονται Έλληνες τραγουδιστές, να υπονοούνται απίστευτα πράγματα που η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει τι απ’ όλα αυτά έχει συμβεί, αν έχει συμβεί, να αμαυρώνονται οικογένειες και προσωπικότητες με φωτογραφίες, κουίζ.

Για μένα αυτό το τσίρκο που έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες και αναφέρομαι σε εκπομπές, εφημερίδες… το θεωρώ φρικτό».

Η Ζήνα Κουτσελίνη, μέσα από την εκπομπή του STAR, «Αλήθειες με τη Ζήνα», εξαπέλυσε τα δικά της πυρά: «Άλλο το δημοσιεύω και άλλο έχω γνώση και άλλο είμαι προπομπός και προάγγελος βγαίνοντας σε εκπομπές και λέγοντας θα γίνει αυτό…». «Ξέραμε κι εμείς, αλλά δε βγήκαμε να τα λέμε. Δεν λειτουργήσαμε ως παπαγαλάκια μιας μήνυσης που θα ερχόταν. Την είδαμε τώρα, σήμερα και την κουβεντιάζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

«Έχουμε έναν άνθρωπο, που συγγνώμη ρε παιδιά για να είμαστε ρεαλιστές, όλο αυτό το διάστημα διασυρόταν στο παρασκήνιο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όλοι έλεγαν ποιος είναι ο τραγουδιστής, σε άλλους ξέφυγε και στον τηλεοπτικό αέρα. Ανθρώπινο είναι αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, όλοι γνωρίζαμε ότι πρόκειται για τον Γιώργο Μαζωνάκη, εμείς οι άνθρωποι των Μέσων», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης