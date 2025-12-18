Γιώργος Μαζωνάκης: «Θέλω μόνο ηθική δικαίωση, όχι χρήματα» λέει ο 21χρονος καταγγέλλων

Ο νεαρός τραγουδιστής κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θέλω μόνο ηθική δικαίωση, όχι χρήματα» λέει ο 21χρονος καταγγέλλων
Ο τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος
Μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις κατέθεσε πριν από λίγο στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο 21χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους υποστήριξε ότι ζητά μόνο ηθική δικαίωση.

Ο νεαρός τραγουδιστής έφτασε στην Ευελπίδων συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη, όπου κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο.

Βγαίνοντας από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο 21χρονος δήλωσε. «Ό,τι έζησα και ό,τι είδα το κατέθεσα στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός από πίσω, ούτε χρήματα ζήτησα, ούτε τίποτα. Παρά μόνο ηθική δικαίωση. Θα τα πούμε όλα στο μέλλον. Είναι κάτι δύσκολο και κάτι πρωτόγνωρο. Να βγει η αλήθεια, τίποτα άλλο».

Όπως υποστήριξε τα γεγονότα έγιναν «την περίοδο του Μαρτίου και του Απριλίου. Ας λένε ό,τι θέλουν, εμένα δεν με αφορά. Ναι, συνέχισα να εργάζομαι κανονικά. Δεν είχα καμία επαφή με τον κ. Μαζωνάκη. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες τώρα, θα αναφερθούμε στη μήνυση».

Σε ερώτηση γιατί ακόμα διατηρεί στα social media τις φωτογραφίες του με τον Γιώργο Μαζωνάκη απάντησε: «Η δουλειά μου είναι. Να σβήσω τη δουλειά μου;», ενώ τόνισε ότι υπάρχουν μάρτυρες για όσα περιγράφει στην καταγγελία του.

Μαζωνάκης: «Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης από επιχειρηματικά συμφέροντα με ψευδομάρτυρες»

Νωρίτερα ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, απέστειλε δήλωση, με τον τραγουδιστή να υποστηρίζει ότι όλη η υπόθεση αποτελεί εκβιασμό εις βάρος του και ότι «στρατολογήθηκαν πρόσωπα ως ψευδομάρτυρες».

«Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης», τονίζεται ακόμη στην ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Δήλωση Χαράλαμπου Λυκούδη, πληρεξούσιου δικηγόρου του Γεωργίου Μαζωνάκη.

Ενεργώντας ως πληρεξούσιος δικηγόρος του εντολέως μου Γεωργίου Μαζωνάκη, δηλώνονται τα εξής:

Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου.

Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης. Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του.

Κατέθεσε μήνυση ο καταγγέλλων: «Θέλω να φανεί η αλήθεια και όσα έζησα»

Ο 21χρονος καλλιτέχνης που κατήγγειλε τον γνωστό τραγουδιστή για σεξουαλική παρενόχληση, περιέγραψε τη δύσκολη ψυχολογική περίοδο που βίωσε από τον πασίγνωστο τραγουδιστή και τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

«Θέλω να φανεί η αλήθεια και όσα έζησα. Ήταν μία αρκετά δύσκολη περίοδος για εμένα ψυχολογικά. Ήρθα στην Αθήνα για να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, νομίζοντας ότι έχω μια καλή ευκαιρία και βρέθηκα σε αυτή τη θέση. Τώρα βρήκα τη δύναμη για να προχωρήσω παρακάτω.

Ας δείξουμε λίγη κατανόηση και σεβασμό, γιατί κανένας δεν θα ήθελε το παιδί του να περάσει κάτι τέτοιο. Από το σπίτι μου δεν έμαθα να λέω ψέματα, ούτε να κάνω πράγματα στις πλάτες των άλλων», είπε ο 21χρονος.

