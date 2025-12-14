«Βόμβα» στη showbiz: Έρχεται καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση κατά κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή

Σε μια αιφνιδιαστική αποκάλυψη προχώρησε σήμερα ο δημοσιογράφος Λάμπρος Κωνσταντάρας, ανακοινώνοντας πως επίκειται εντός των ημερών η κατάθεση πολύ σοβαρής καταγγελίας στη Δικαιοσύνη που αφορά σεξουαλική κακοποίηση. Θύμα και θύτης είναι πρόσωπα που ανήκουν στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η υπόθεση φέρεται να αφορά έναν πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγουδιστή και αναμένεται να απασχολήσει εκτενώς τη δημόσια συζήτηση.

«Είναι ένας τραγουδιστής, μέσα στη δεκάδα των πιο γνωστών», είπε ο δημοσιογράφος, μιλώντας στην εκπομπή "Ραντεβού το ΣΚ". «Αυτή την εβδομάδα πρόκειται να γίνει μια πολύ σοβαρή καταγγελία, που αφορά σε σεξουαλική κακοποίηση. Και αφορά σε έναν πολύ γνωστό τραγουδιστή... Είναι από αυτά τα ονόματα τα πολύ λίγα, τα ελάχιστα και θα συζητηθεί πάρα πολύ... Είναι ένας τραγουδιστής, μέσα στη δεκάδα των πιο γνωστών».

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σημείωσε ότι η καταγγελία λαμβάνει χώρα αυτές τις ημέρες, με τη συμμετοχή γνωστών δικηγόρων. Πρόκειται για ένα "συναδελφικό" θέμα, καθώς φέρονται να έχουν κινηθεί νομικά συνάδελφοι του τραγουδιστή εναντίον του.

Δεδομένου ότι η υπόθεση αναμένεται να λάβει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ο δημοσιογράφος απέφυγε οποιαδήποτε περαιτέρω υπόνοια για την ταυτότητα των πρωταγωνιστών, αλλά προέβλεψε ότι η είδηση θα γίνει δημόσια γνωστή περίπου στα μέσα της εβδομάδας, και θα απασχολήσει τα Μέσα Ενημέρωσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

