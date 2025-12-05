Σοκ στη Βρετανία: Γιατρός επιτέθηκε σεξουαλικά κατά δεκάδων ασθενών του, μεταξύ των οποίων παιδιά

Κατηγορίες κατά ενός γιατρού που φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά σε βάρος 38 θυμάτων που ήταν ασθενείς υπό τη φροντίδα του, μεταξύ των οποίων και παιδιά κάτω των 13 ετών, απήγγειλαν την Παρασκευή (05/12) εισαγγελείς στη Βρετανία.

Ο Nathaniel Spencer, από το Quinton του Μπέρμιγχαμ, κατηγορείται για δεκάδες σεξουαλικές επιθέσεις που διαπράχθηκαν μεταξύ 2017 και 2021.

Ο 38χρονος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ενηλίκων και παιδιών που ήταν ασθενείς του, μετά από έρευνα της Αστυνομίας του Staffordshire.

Οι αστυνομικοί διερεύνησαν τις καταγγελίες που έγιναν εναντίον του σε δύο νοσοκομεία, στο Royal Stoke University Hospital στο Stoke-on-Trent και στο Russells Hall Hospital στο Dudley.

Κατηγορείται για εννέα περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού κάτω των 13 ετών, τρεις περιπτώσεις βιασμού παιδιού κάτω των 13 ετών με διείσδυση και μία περίπτωση απόπειρας βιασμού με διείσδυση, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Ο 38χρονος κατηγορήθηκε σήμερα και θα εμφανιστεί στο Δικαστικό Κέντρο του North Staffordshire στις 20 Ιανουαρίου 2026.

Ο Ben Samples, αναπληρωτής επικεφαλής εισαγγελέας της Μονάδας Πολύπλοκων Υποθέσεων και της Μονάδας Σοβαρής Βίας, Οργανωμένου Εγκλήματος και Εκμετάλλευσης της Εισαγγελίας του West Midlands, δήλωσε: «Αποφασίσαμε να ασκήσουμε δίωξη στον Nathaniel Spencer για μια σειρά σοβαρών σεξουαλικών αδικημάτων που φέρεται να διέπραξε σε βάρος ασθενών ενώ εργαζόταν ως γιατρός, συμπεριλαμβανομένης της βιασμού με διείσδυση και της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού».

«Οι εισαγγελείς μας εργάστηκαν επί μακρόν για να υποστηρίξουν μια λεπτομερή και πολύπλοκη έρευνα της Αστυνομίας του Staffordshire, εξετάζοντας προσεκτικά τα διαθέσιμα στοιχεία για να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να παραπεμφθεί η υπόθεση σε δίκη και ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον να ασκηθεί ποινική δίωξη», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

