Βρετανία: Υπάλληλος παιδικού σταθμού ομολόγησε 26 σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών

Ένας εργαζόμενος σε παιδικό σταθμό ομολόγησε ένοχος για 26 σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος ανηλίκων, έπειτα από τη μεγάλη έρευνα της Αστυνομίας του Λονδίνου.

Ο Βίνσεντ Τσαν, 45 ετών, από Φιντσλεϊ, εργαζόταν σε παιδικό σταθμό στο βόρειο Λονδίνο μεταξύ 2017 και 2024.

Τα αδικήματα περιλαμβάνουν συνολικά εννιά κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος ανηλίκων, 11 κατηγορίες λήψης ακατάλληλων φωτογραφιών ανηλίκων και έξι κατηγορίες δημιουργίας ακατάλληλων φωτογραφιών ανηλίκων.

Η Αστυνομία του Λονδίνου χαρακτήρισε την υπόθεση μία από τις πιο σκληρές και πολύπλοκες έρευνες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών που έχει διεξαχθεί. Ο Τσαν αποκαλύφθηκε ως παιδόφιλος όταν εργαζόμενος στον σταθμό ανέφερε ότι τον είδε να καταγράφει με συσκευή του σταθμού ένα παιδί που κοιμόταν με το πρόσωπο στο φαγητό, να βάζει μουσική στο βίντεο για «κωμικό αποτέλεσμα» και να το διανέμει στους συναδέλφους του.

Πώς έφτασαν στη σύλληψή του

Συνελήφθη τον Ιούνιο του 2024 με την υποψία παραμέλησης και οι αστυνομικοί κατάσχεσαν 25 ψηφιακές συσκευές από το σπίτι του και τρεις από τον παιδικό σταθμό.

Τρεις μήνες αργότερα, οι συσκευές του παραδόθηκαν για ανάλυση στην αστυνομία, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2025. Οι εγκληματολογικές ομάδες βρήκαν μεγάλο όγκο ακατάλληλων εικόνων και βίντεο με παιδιά, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος ανηλίκων, σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση.

Ο Τσαν συνελήφθη τον περασμένο Σεπτέμβριο για σεξουαλικά αδικήμτα.

Ο αστυνομικός επιθεωρητής Λιούις Μπάσφορντ, που ηγήθηκε της έρευνας της Αστυνομίας του Λονδίνου, δήλωσε: «Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών είναι ένα από τα πιο τρομακτικά εγκλήματα που μπορεί να φανταστεί κανείς, και οι πράξεις του Τσαν διήρκεσαν χρόνια, αποκαλύπτοντας ένα υπολογισμένο και επιθετικό μοτίβο κακοποίησης.

Εισέβαλε σε περιβάλλοντα που θα έπρεπε να είναι ασφαλείς καταφύγια για τα παιδιά, εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη των οικογενειών και της ευρύτερης κοινότητας για να κρύψει τις πράξεις του και να επιτεθεί στα πιο ευάλωτα παιδιά».

Ο αστυνομικός επιθεωρητής πρόσθεσε: «Χωρίς την πρώτη αναφορά για βασανιστήρια σε παιδί, η κακοποίηση του Τσαν θα μπορούσε να συνεχιστεί ανεξέλεγκτη, θέτοντας σε κίνδυνο αμέτρητα ακόμη παιδιά».

Στην παρούσα φάση, η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τέσσερα παιδιά ως θύματα του Τσαν.

«Τα παιδιά μας υπέστησαν αποτρόπαια κακοποίηση»

Σε δήλωση που εκδόθηκε μέσω των δικηγόρων, κάποιες από τις πληγείσες οικογένειες ανέφεραν: «Ως γονείς, ακόμη προσπαθούμε να αποδεχτούμε την εξευτελιστική αποκάλυψη ότι τα παιδιά μας υπέστησαν αποτρόπαια κακοποίηση από τον Βίνσεντ Τσαν στον παιδικό σταθμό.

Εμπιστευόμαστε τον δικαστή ότι θα επιβάλει την αυστηρότερη ποινή που ανταποκρίνεται στα εγκλήματα που διέπραξε ο Βίνσεντ Τσαν εις βάρος νεαρών παιδιών, αθώων θυμάτων που δεν μπορούσαν να αντισταθούν».