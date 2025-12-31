Διακοπή κυκλοφορίας στην Πάρνηθα, στα λευκά η Ιπποκράτειος Πολιτεία - Χιόνι και στην Πεντέλη

Τα πρώτα χιόνια της σεζόν έκαναν σήμερα, την τελευταία ημέρα του 2025, την εμφάνισή τους στην Αττική. Σημαντική χιονόστρωση καταγράφηκε στην Πάρνηθα και την Ιπποκράτειο Πολιτεία, ενώ νιφάδες χιονιού σημειώθηκαν και στην Πεντέλη.

Λόγω της έντονης χιονόπτωσης, η Τροχαία ανακοίνωσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθος, στο ύψος του τελεφερίκ, καλώντας τους οδηγούς να αποφύγουν το συγκεκριμένο τμήμα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των τροχονόμων για ασφαλή μετακίνηση.

Το χιόνι δημιούργησε δύσκολες συνθήκες στο οδόστρωμα, ενώ συνεργεία βρίσκονται σε επιφυλακή για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Οι οδηγοί συνιστάται να ενημερώνονται πριν ξεκινήσουν για την κατάσταση των δρόμων.

Στα λευκά ντύθηκε δυναμικά το βουνό της Αττικής, με την Πάρνηθα, την Ιπποκράτειο Πολιτεία και τώρα και την Πεντέλη να δίνουν το πρώτο γιορτινό χιονισμένο σκηνικό. Στο μεταξύ, στο Forecast Weather Greece δημοσιεύτηκε βίντεο που δείχνει την έντονη χιονόπτωση στην Ιπποκράτειο Πολιτεία το απόγευμα της Παραμονής Πρωτοχρονιάς.

Πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες

Οι πολικές αέριες μάζες έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν τη χώρα και σταδιακά μέσα στην ημέρα θα κινηθούν νοτιότερα, διατηρώντας τον καιρό ιδιαίτερα ψυχρό, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη.

Η ημέρα ξεκινά με συνθήκες παγετού σε πολλές περιοχές της βόρειας χώρας αλλά και σε ορεινά τμήματα της κεντρικής, ενώ στα βορειοδυτικά ο παγετός θα είναι ολικός, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 0°C καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σε περιοχές όπως η Φλώρινα, η Κοζάνη και η Πτολεμαΐδα.

Παράλληλα, θα πνέουν θυελλώδεις βοριάδες, οι οποίοι μεταφέρουν τις ψυχρές αυτές αέριες μάζες προς τη χώρα μας. Οι άνεμοι σταδιακά μέσα στην ημέρα θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, ωστόσο θα παραμείνουν ισχυροί.

Η αλλαγή του χρόνου θα γίνει με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και παγετό, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, ενώ αρνητικές θερμοκρασίες θα σημειωθούν και στη Θεσσαλονίκη, με την Αθήνα να κινείται κοντά στους 5°C ενώ το βράδυ της πρωτοχρονιάς στους 2.

Χιονοπτώσεις – Πού και σε ποια υψόμετρα

Τα φαινόμενα θα είναι τοπικού χαρακτήρα, όμως λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, οι χιονοπτώσεις θα κατέβουν σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Με καιρό βόρειου ρεύματος, τα φαινόμενα θα αφορούν κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας:

• Πελοπόννησος: Χιονοπτώσεις κυρίως από 550 μ. και άνω

• Κεντρική & Ανατολική Στερεά: Από 300 μ. και άνω

• Εύβοια: Τα πιο αξιόλογα φαινόμενα, τόσο σε ορεινά όσο και ημιορεινά, ενώ προς το βράδυ το χιόνι μπορεί να φτάσει και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα, κυρίως στην κεντρική και νότια Εύβοια, με έμφαση στη Δίρφυ

• Νησιά Αιγαίου: Χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα στις Σποράδες, τις Βόρειες Κυκλάδες, αλλά και σε Λήμνο, Θάσο, Σαμοθράκη, Χίο και Μυτιλήνη, κυρίως τις βραδινές ώρες προς την Πρωτοχρονιά, ακόμη και σε πεδινά τμήματα

• Κρήτη: Αξιόλογες χιονοπτώσεις στα ορεινά

• Θεσσαλία: Χιονοπτώσεις και σε χαμηλότερα υψόμετρα, κυρίως στον νομό Μαγνησίας

Αττική

Στην Αττική, τοπικές χιονοπτώσεις έχουν ήδη σημειωθεί στην Πάρνηθα, ενώ το χιόνι θα κάνει την εμφάνισή του και στον Κιθαιρώνα, καθώς και στην Πεντέλη και πιθανώς στις κορυφές του Υμηττού.

Τα πιο αξιόλογα φαινόμενα αναμένονται στην Πάρνηθα και την Πεντέλη, όπου θα σημειωθούν και χιονοστρώσεις γύρω από τους ορεινούς αυτούς όγκους.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας κυρίως από το μεσημέρι και μετά αναμένονται από τα 400–600 μ. και άνω, κυρίως σε περιοχές κοντά στους ορεινούς όγκους, όπως η Ιπποκράτειος Πολιτεία, ο Διόνυσος αλλά και ο Βαρνάβας.

Από το απόγευμα, τα φαινόμενα θα εξασθενούν σταδιακά, ενώ προς το τέλος τους το βράδυ δεν αποκλείεται να εμφανιστούν νιφάδες ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα, κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά του νομού ενδεικτικό υψόμετρο 300 μέτρα και άνω!

Πρωτοχρονιά και εξέλιξη καιρού

Την Πρωτοχρονιά θα παραμείνουν ασθενείς βροχές και χιονοπτώσεις, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα, στην Εύβοια, στην νησιά ανατολική Πελοπόννησο,κα σε πεδινά τμήματα στις Βόρειες Κυκλάδες, τις Σποράδες και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης, με σταδιακή βελτίωση μέσα στην ημέρα.

Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ο ήλιος… με δόντια, καθώς η ημέρα θα είναι ιδιαίτερα ψυχρή, ενώ και το πρωινό της Παρασκευής θα χαρακτηρίζεται από ισχυρό παγετό.

Ωστόσο, σταδιακά μέσα στην ημέρα οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, με αποτέλεσμα αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας από το μεσημέρι.

Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα κινηθεί πάνω από τα κανονικά επίπεδα, φτάνοντας τους 15–17°C, ακόμη και στην Αττική.

Παράλληλα, λόγω των νοτιάδων, θα ξεκινήσουν βροχοπτώσεις κυρίως στη δυτική χώρα και στο Αιγαίο, ενώ χιονοπτώσεις θα επιμείνουν στα ορεινά της Πίνδου.

