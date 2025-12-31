Διακοπή κυκλοφορίας λόγω χιονόπτωσης στην Πάρνηθα - Δείτε βίντεο

Στα «λευκά» ντύθηκε η Πάρνηθα την παραμονή Πρωτοχρονιάς. Οι πρώτες νιφάδες έχουν πέσει από το πρωί του Σαββάτου (27/12) δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Η εικόνα από το forecastweather.gr αποτυπώνει την έντονη χιονόπτωση γύρω από το καταφύγιο Μπάφι το μεσημέρι της Τετάρτης (31/12).

Από νωρίς το μεσημέρι, οι ορεινοί δρόμοι γύρω από το καταφύγιο Μπάφι και τα γύρω μονοπάτια καλύφθηκαν από ένα απαλό στρώμα χιονιού, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες διατηρούν το χιόνι για τις επόμενες μέρες.

Λόγω της έντονης χιονόπτωσης, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος, στο ύψος του Καζίνο. Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση από το σημείο και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας για την ασφάλειά τους.