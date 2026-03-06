ΠΟΥ: Πάνω από 1.000 οι νεκροί στη Μέση Ανατολή – ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν χτυπήσει 13 νοσοκομεία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποιεί ότι η κλιμακούμενη σύγκρουση στο Ιράν και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει περισσότερους από 1.000 θανάτους, ενώ πάνω από 100.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, με τις επιπτώσεις να επηρεάζουν συνολικά 16 χώρες.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, έχουν επιβεβαιωθεί 13 επιθέσεις σε υγειονομικές δομές και νοσοκομεία στο Ιράν και μία στον Λίβανο, γεγονός που, όπως τονίζεται, συνιστά παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Ο ΠΟΥ επισημαίνει επίσης ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με πυρηνικές εγκαταστάσεις αποτελούν σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις στο Κέντρο Εφοδιαστικής Υποστήριξης για Παγκόσμιες Υγειονομικές Εκτάκτους Ανάγκες του οργανισμού στο Ντουμπάι έχουν προσωρινά ανασταλεί λόγω της επιδείνωσης της ασφάλειας στην περιοχή.

Ο οργανισμός αναφέρει ότι συνεργάζεται στενά με τα τοπικά του γραφεία στις πληγείσες χώρες, προκειμένου να παρακολουθεί τον αντίκτυπο της κρίσης στις υπηρεσίες υγείας και να παρέχει υποστήριξη όπου χρειάζεται.

Τέλος, ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να τηρήσουν το διεθνές δίκαιο και να προστατεύσουν τις υγειονομικές δομές, το ιατρικό προσωπικό και τους ασθενείς, υπογραμμίζοντας ότι η ειρήνη αποτελεί την καλύτερη «θεραπεία».