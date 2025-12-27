Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα

Παγετός εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 27/12 στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, αλλά και στα ορεινά της κεντρικής και νότιας χώρας.

Στην Αττική εκδηλώθηκαν ασθενείς τοπικές βροχές κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και βόρεια, ενώ η θερμοκρασία το πρωί έφτασε μέχρι 6 βαθμούς Κελσίου.

Χαρακτηριστικά στην Πάρνηθα σημειώθηκε ασθενής χιονόπτωση, όπως φαίνεται στις εικόνες του Forecast Weather Greece.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου, την Πελοπόννησο, τη Θράκη, τα νησιά του Αιγαίου, και την Κρήτη. Aπό το απόγευμα οι νεφώσεις στο νότιο Ιόνιο, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη κατά τόπους θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς, θα ενισχυθούν σε 5 με 7 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τις Σποράδες θα φθάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φθάσει στα βόρεια τους 10 με 13 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 14 με 16, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

