Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Άντριου Γκάουντλοκ

Ο Άντριου Γκάουντλοκ έμεινε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους την παραμονή Πρωτοχρονιάς. Ο Αμερικανός είχε συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Όπως υποστήριξη στην απολογία του, δεν γνώριζε πως δεν γνώριζε τι περιείχε το δέμα που έλαβε από τις ΗΠΑ μέσω ΕΛΤΑ στις 29/1. Έτσι ο έμπειρος Αμερικανός αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς όμως να μπορεί να φύγει από τη χώρα, ενώ θα πρέπει να παρουσιάζεται κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Παράλληλα, πλήρωσε εγγύηση 5.000 ευρώ.

Πλέον, απομένει η απόφαση του Κολοσσού Ρόδου. Η ομάδα του νησιού είναι ανοιχτό το αν θα διώξει ή όχι τον παίκτη. Ανήμερα Πρωτοχρονιά θα υπάρξει συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα.