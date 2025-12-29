Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού στην Ιαπωνία

Έντονη ανησυχία προκαλούν στους επιστήμονες οι ραγδαίες αλλαγές που καταγράφονται στον ωκεανό γύρω από την Ιαπωνία, καθώς φαινόμενα που θεωρούνταν σταθερά επί δεκαετίες φαίνεται να μεταβάλλονται με πρωτοφανή ταχύτητα, επηρεάζοντας την αλιεία, τα οικοσυστήματα και την τοπική κουλτούρα.

Αλλαγές στα θαλάσσια ρεύματα και άνοδος της στάθμης

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η ασυνήθιστη συμπεριφορά των ωκεάνιων ρευμάτων συνδέονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η μετατόπιση του ρεύματος Kuroshio, ενός από τα σημαντικότερα θερμά ρεύματα του Ειρηνικού Ωκεανού.

Η αλλαγή της πορείας του έχει οδηγήσει σε αύξηση της στάθμης της θάλασσας σε τμήματα των ιαπωνικών ακτών και σε άνοδο της θερμοκρασίας των υδάτων, με αλυσιδωτές επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή.

«Δεν ξέρω αν η λέξη έκπληξη είναι αρκετή»

Ο Shusaku Sugimoto, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Tohoku της Ιαπωνίας, δήλωσε ότι η μεταβολή του ρεύματος ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη. Όπως ανέφερε, το βόρειο άκρο του Kuroshio μετακινήθηκε έως και 480 χιλιόμετρα προς τον Βορρά, προκαλώντας ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες στη θάλασσα.

Σύμφωνα με μελέτη που συντόνισε ο ίδιος, η θερμοκρασία των υδάτων ανοιχτά της περιοχής Sanriku αυξήθηκε κατά 6 βαθμούς Κελσίου, παραμένοντας σε αυτά τα επίπεδα για σχεδόν δύο χρόνια - ένα φαινόμενο χωρίς προηγούμενο για την περιοχή.

Σοβαρές επιπτώσεις στην αλιεία

Οι αλλαγές αυτές έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν έντονα την αλιεία. Ψαράδες αναφέρουν ότι παραδοσιακά είδη ψαριών μετακινούνται προς ψυχρότερα ή βαθύτερα νερά, ενώ νέα, λιγότερο συνηθισμένα είδη κάνουν την εμφάνισή τους.

Το αποτέλεσμα είναι σημαντική μείωση των αλιευμάτων, γεγονός που απειλεί το εισόδημα πολλών παράκτιων κοινοτήτων. Παράλληλα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας επηρεάζει τους κύκλους αναπαραγωγής, τη διαθεσιμότητα τροφής και τη συνολική ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Κίνδυνος για την ιαπωνική γαστρονομική παράδοση

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στα ψάρια. Η άνοδος της θερμοκρασίας απειλεί και τις καλλιέργειες φυκιών kombu, βασικού συστατικού της παραδοσιακής ιαπωνικής κουζίνας και της γνωστής σούπας dashi. Τα φύκια kombu καλλιεργούνται αποκλειστικά στη νήσο Χοκάιντο, όπου τα αποθέματα μειώνονται δραματικά τα τελευταία χρόνια.

Ακραία φαινόμενα και στην ξηρά

Οι επιστήμονες συνδέουν τις μεταβολές στον ωκεανό και με ακραία καιρικά φαινόμενα στην ξηρά. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας έχει διαπιστώσει ότι οι ασυνήθιστες ωκεάνιες συνθήκες συνέβαλαν στο ρεκόρ ζέστης που καταγράφηκε στο βόρειο τμήμα της χώρας το καλοκαίρι του 2023.

Παράλληλα, άλλες μελέτες συνδέουν το θερμό ρεύμα με τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή Chiba, κοντά στο Τόκιο, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι παρόμοια φαινόμενα ενδέχεται να γίνουν συχνότερα στο μέλλον, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στενή παρακολούθηση των ωκεανών και άμεση δράση απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

