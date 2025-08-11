Πλημμύρες στη νότια Ιαπωνία: Πάνω από 3 εκατ. άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους

Οι ιαπωνικές αρχές κάλεσαν σήμερα (11/08) εκατομμύρια ανθρώπους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ιαπωνίας, μετά τις οποίες υπάρχουν αγνοούμενοι.

Βίντεο δείχνουν πολλές περιοχές του νομού Κουμαμότο όπου σπίτια, καταστήματα και οχήματα είχαν πλημμυρίσει από τα νερά, η στάθμη των οποίων είχε φτάσει περίπου 1 μέτρο.

Σε διάστημα έξι ωρών, πάνω από 37 εκατοστά βροχής έπεσαν στην πόλη Ταμάνα, τη χειρότερα πληγείσα περιοχή, πράγμα που αποτελεί ρεκόρ σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

«Η κατάσταση παρουσιάζει θανάσιμο κίνδυνο», τόνισαν οι μετεωρολόγοι, προσθέτοντας ότι «απαιτείται μέγιστη επαγρύπνηση».

Προειδοποιήσεις και εντολές για εκκένωση εκδόθηκαν για περισσότερους από 3 εκατ. κατοίκους περιοχών της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών.

Για περίπου 384.000 ανθρώπους που διαμένουν ως επί το πλείστον στον νομό Κουμαμότο έχει κηρυχθεί ύψιστος συναγερμός.

Άνδρας στην Κόσα, στον Κουμαμότο, αγνοείται ύστερα από κατολίσθηση που έπληξε το σπίτι του, όπως ανέφερε τοπικός αξιωματούχος στο AFP.

Στη Μισάτο, άλλη πόλη του νομού, τα συνεργεία διάσωσης επιχειρούν για να βοηθήσουν έναν ηλικιωμένο άνδρα που έχει παγιδευτεί μέσα στο σπίτι του, το οποίο επίσης επλήγη από κατολίσθηση.

Ακόμη αγνοείται η τύχη δύο ανθρώπων στην πόλη Φουκουόκα, οι οποίοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, σύμφωνα με το δημόσιο μέσο ενημέρωσης NHK.