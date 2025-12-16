Καιρός: Η «Ρωγμή στον Ατλαντικό» φέρνει διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα

Δυναμικό και άστατο αναμένεται το σκηνικό του καιρού την εβδομάδα των Χριστουγέννων, με διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας να επηρεάζουν και την Ελλάδα. Ιταλοί μετεωρολόγοι, από το ilmeteo.it προειδοποιούν για έντονες βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ στο βάθος διακρίνεται και πιθανή σημαντική πτώση της θερμοκρασίας προς το τέλος του 2025.

Μετά από ένα διάστημα σχετικής σταθερότητας, που βασίστηκε και στην παρουσία ενός ισχυρού αντικυκλώνα, η ατμόσφαιρα πάνω από την Ευρώπη αλλάζει. Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, μια «ρωγμή» στο πεδίο των πιέσεων στον Ατλαντικό ανοίγει διάδρομο κακοκαιριών προς τη Μεσόγειο, με βαρομετρικά χαμηλά να κινούνται από τη δυτική Ευρώπη προς την Ιταλία και στη συνέχεια ανατολικότερα.

Επιδείνωση από την Δευτέρα πριν τα Χριστούγεννα

Για την Ελλάδα, η αλλαγή του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, όταν ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα από τα δυτικά.

Τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τη δυτική Ελλάδα και τα παράκτια του Ιονίου, με βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους ενδέχεται να είναι ισχυρές.

Στη συνέχεια, από Τρίτη και Τετάρτη (23–24 Δεκεμβρίου), τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές:

Κεντρική και νότια Ελλάδα

Ανατολική Στερεά και Αττική

Νησιά του Αιγαίου και Κρήτη

Χιόνια στα ορεινά και πτώση της θερμοκρασίας

Η είσοδος ψυχρότερων αερίων μαζών θα ευνοήσει χιονοπτώσεις στα ορεινά, κυρίως:

στην Πίνδο

στα ορεινά της Θεσσαλίας

σε τμήματα της Πελοποννήσου

Καθώς θα πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα, δεν αποκλείεται το υψόμετρο χιονόπτωσης να κατέβει, ιδιαίτερα στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά.

Χριστούγεννα χωρίς λιακάδα

Η ημέρα των Χριστουγέννων δεν δείχνει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, να κυλά με ήπιες καιρικές συνθήκες.

Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν:

διαστήματα βροχής,

πιθανές καταιγίδες κυρίως στα νότια και ανατολικά,

αυξημένη υγρασία και πιο χειμερινές θερμοκρασίες, κυρίως τις βραδινές ώρες.

Το «κλειδί» στο τέλος του 2025

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σενάριο για τις τελευταίες ημέρες του 2025. Αν και ακόμη βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, ορισμένα προγνωστικά μοντέλα «βλέπουν»:

εξασθένηση των ήπιων ατλαντικών ρευμάτων ,

, ενίσχυση των βόρειων ροών ,

, πιθανή κάθοδο ψυχρότερων, ακόμη και αρκτικών αερίων μαζών προς την Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Σε μια τέτοια εξέλιξη, η Ελλάδα θα μπορούσε να περάσει σε πλήρως χειμερινό σκηνικό, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένες πιθανότητες για χιονοπτώσεις και σε χαμηλότερα υψόμετρα, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά.

