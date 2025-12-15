Καιρός: Σημαντική μεταβολή του καιρού την επόμενη εβδομάδα - Πού αναμένονται βροχές

Χωρίς βροχές αλλά με τσουχτερό κρύο, κυρίως τις πρωινές ώρες, θα κυλήσει το σκηνικό του καιρού αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.

Όπως επεσήμανε ο προγνώστης καιρού από τις 20 Δεκεμβρίου αναμένεται να αλλάξει ο καιρός, με βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. «Δεν θα είναι κάτι ακραίο», τόνισε στην ανάρτησή του.

Αύριο, Τρίτη (16/12) θα πέσει σταδιακά η ένταση των βοριάδων, αλλά σε ορισμένες περιοχές οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ.

Το πρωί θα κάνει τσουχτερό κρύο σχεδόν σε όλη τη χώρα, ενώ υπάρχει πιθανότητα για παγετό στη βόρεια πεδινή Ελλάδα, ακόμα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη Θεσσαλία, τα ορεινά- ημιορεινά της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και της Ηπείρου. Χειμωνιάτικη ψύχρα θα κάνει και το μεσημέρι.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού έως την Παρασκευή, με υγρασία και κρύο τις πρωινές ώρες. Από το βράδυ της Παρασκευής αναμένεται να πλησιάσουν βροχές στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Ζιακόπουλος: Ανεβαίνει η θερμοκρασία - Πότε και πού θα βρέξει

Ήπιος και χωρίς βροχές θα είναι ο καιρός μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα, ενώ οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε επίπεδα κατά 2 με 4 βαθμούς υψηλότερα από τα κανονικά της εποχής, όπως αναφέρει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, ο συνδυασμός των υψηλών πιέσεων στα Β. Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο διατηρεί το Β-ΒΑ ρεύμα στη χώρα μας και κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της.

Όπως τονίζει σε ανάρτησή του ο κ. Ζιακόπουλος: «Ένα βαρομετρικό χαμηλό στις ακτές της Τυνησίας, κινούμενο βορειοανατολικά, θα στρέψει τους ανέμους στο Ιόνιο σε ΝΑ με ένταση η οποία στα ανοιχτά του πελάγους θα φθάσει τα 5 μποφόρ».

Αναφορικά με τον αυριανό καιρό, ο μετεωρολόγος αναφέρει ότι δεν προβλέπονται βροχές και στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας το πρωί θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες. Αναφορικά με τη θερμοκρασία, οι μέγιστες τιμές της θα κυμανθούν σε επίπεδα κατά 2 με 4 βαθμούς υψηλότερα από τα κανονικά της εποχής, αλλά οι ελάχιστες τιμές θα παραμείνουν χαμηλές».

Το τριήμερο Τετάρτης - Παρασκευής (17-19/12), δεν προβλέπονται βροχές στη χώρα και μάλιστα στις περισσότερες περιοχές της θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σάββατο (20/12), αναμένεται αρκετή συννεφιά στη χώρα και μάλιστα στις κεντρικές και κυρίως στις νότιες περιοχές της δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν Α-ΒΑ στα βόρεια και ΝΑ στα νότια με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει.

