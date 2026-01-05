Βόλος: «Με θώπευσε και με ακολουθούσε για να με τρομοκρατήσει» - Στιγμές τρόμου για 21χρονη

Ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κρίθηκε ένας 58χρονος στον Βόλο ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών, με αναστολή και δικαίωμα έφεσης.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, ο 58χρονος το απόγευμα του Σαββάτου (3/1), αφού παρακολούθησε με το ποδήλατό του την 21χρονη, της έκλεισε το δρόμο και την θώπευσε.

«Μου έκλεισε τον δρόμο με το ποδήλατο, κατέβηκε και άρχισε να με ακουμπά σε όλο το σώμα. Στην αρχή με ακολουθούσε μόνο και ρωτούσε το όνομά μου», κατέθεσε σήμερα ενώπιων του δικαστηρίου η νεαρή γυναίκα. Μάλιστα, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, η 21χρονη άρχισε να τρέχει για να ξεφύγει με τον 58χρονο να την ακολουθεί γελώντας δυνατά προκειμένου να την τρομοκρατήσει.

Όταν έφτασε στο καφέ που εργαζόταν φωνάζοντας βοήθεια, ένας συνάδελφός της, τον φωτογράφισε και κατατέθηκε μήνυση στην αστυνομία.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τα πάντα και δήλωσε πως την πλησίασε μόνο για να ρωτήσει το όνομά της, ενώ δεν μπορούσε να την ακουμπήσει γιατί στο ένα χέρι είχε το ποδήλατό του και στο άλλο τον σκύλο του.

Η εισαγγελέας πρότεινε να αθωωθεί ο κατηγορούμενος για την κατηγορία της παράνομης κατακράτησης με τη μορφή της στέρησης της κινητικότητας και κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας με θωπεία σε διάφορα σημεία του σώματός της.

