Μαρία Ματσάδο: Ευχαριστεί τον Τραμπ - «Η ελευθερία της Βενεζουέλας είναι κοντά»

Η Βενεζουελάνα ηγέτης της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία βραβεύθηκε με το Βραβείο Ειρήνης Νόμπελ 2025 για το έργο της στη Βενεζουέλα, δήλωσε ότι οι Βενεζουελάνοι ευχαριστούν τον Ντόναλντ Τραμπ και τόνισε ότι «η ελευθερία της Βενεζουέλας είναι κοντά».

«Ο γενναίος λαός της Βενεζουέλας βγήκε στους δρόμους σε 30 χώρες και 130 πόλεις σε όλο τον κόσμο για να γιορτάσει ένα τεράστιο βήμα που σηματοδοτεί την αναπόφευκτη και άμεση μετάβαση για τη Βενεζουέλα», ανέφερε η Ματσάδο σε δήλωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα.

«Εμείς οι Βενεζουελάνοι ευχαριστούμε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνηση του για την αποφασιστικότητά τους να υπερασπιστούν το νόμο», πρόσθεσε. «Η Βενεζουέλα θα είναι ο βασικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα ασφάλειας, ενέργειας, δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Η ελευθερία της Βενεζουέλας είναι κοντά, και σύντομα θα γιορτάσουμε στη γη μας», δήλωσε η Ματσάδο. «Θα φωνάξουμε, θα προσευχηθούμε και θα αγκαλιαστούμε ως οικογένεια, γιατί τα παιδιά μας θα επιστρέψουν σπίτι».