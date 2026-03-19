Οι Ιρανές της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου επέστρεψαν σπίτι τους - Τα πρώτα πλάνα από την «υποδοχή»

Οι εικόνες μεταδόθηκαν από ιρανικά υποστηριζόμενα από το καθεστώς μέσα ενημέρωσης 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Οι Ιρανές της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου επέστρεψαν σπίτι τους - Τα πρώτα πλάνα από την «υποδοχή»
Στο Ιράν επέστρεψαν οι γυναίκες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως «προδότριες» όταν αρνήθηκαν να ψάλλουν τον ύμνο του καθεστώτος σε διεθνή διοργάνωση στην Αυστραλία, πρυδοδοτώντας μίας σειρά δραματικών εξελίξεων, που έστρεψαν πάνω τους την κοινή γνώμη.

Υπό τους φόβους για τη ζωή τους, ασκήθηκαν πιέσεις από τη διεθνή κοινότητα να τους χορηγηθεί άσυλο, κάτι που έκανε η Αυστραλία, ωστόσο οι 5 από τις 7 υπαναχώρησαν και επέστρεψαν στην πατρίδα τους με τα ιρανικά μέσα να «πανηγυρίζουν» και να μεταδίδουν πλάνα από την άφιξή τους.

Το βίντεο που μοιράστηκε στο X ένας λογαριασμός που υποστηρίζει το καθεστώς δείχνει τις παίκτριες, όλες ντυμένες με φόρμες της ομάδας και ισλαμικές μαντίλες, να περπατούν ανάμεσα σε δύο σειρές ανθρώπων που κυματίζουν την ιρανική σημαία.

Οι παίκτριες, η καθεμία συνοδευόμενη από ένα κοριτσάκι, φαινόταν νευρικές καθώς περπατούσαν κατά μήκος της γραμμής στο βίντεο που γυρίστηκε στη βορειοδυτική ιρανική πόλη Μπαζαργκάν, το οποίο συνοδεύεται από μουσική.

Σε ένα άλλο βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος λογαριασμός, φαίνονται σκηνές από την προηγούμενη νύχτα, όταν τις παίκτριες υποδέχθηκαν ενθουσιώδεις υποστηρικτές του ιρανικού καθεστώτος στην πόλη Μπαζαργκάν, όπου έφτασαν οδικώς από την Τουρκία.

Από τις έξι παίκτριες και ένα μέλος του υποστηρικτικού προσωπικού που ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία, πέντε μέλη απέσυραν ξαφνικά τις αιτήσεις τους, λόγω φόβων για απειλές κατά των οικείων τους.

Στη συνέχεια, οι παίκτριες επανενώθηκαν με την υπόλοιπη ομάδα στο προπονητικό κέντρο τους στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας, Κουάλα Λουμπούρ, πριν αναχωρήσουν για την Κωνσταντινούπολη την Τρίτη.

Στη συνέχεια, την Τετάρτη το πρωί πήραν μια δεύτερη πτήση για το Ιγκντίρ στην ανατολική Τουρκία, πριν επιστρέψουν στο Ιράν.

Οι ποδοσφαιρικές αρχές του Ιράν δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι οι παίκτες που είχαν αποσύρει τις αιτήσεις ασύλου τους θα «αγκαλιαστούν και πάλι από τις οικογένειές τους και την πατρίδα τους».

