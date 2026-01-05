Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από αύριο - Σε «κόκκινο συναγερμό» 5 περιοχές

Πότε και ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία 

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από αύριο - Σε «κόκκινο συναγερμό» 5 περιοχές
Προ των πυλών βρίσκεται νέο κύμα κακοκαιρίας το οποίο αναμένεται να «χτυπήσει» τη χώρα μέχρι και την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που αναμένεται, συνεδρίασε τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Έπειτα από την συνεδρίαση η Πολιτική Προστασία, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) 5 περιφέρειες της χώρας.

Ήπειρος, Ιόνιο, Πελοπόννησος, Μακεδονία και Θράκη είναι ανάμεσα στις περιφέρεις οι οποίες θα «χτυπηθούν» από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, για τα οποία η Πολιτική Προστασία απηύθυνε συστάσεις προς τους πολίτες.

Ενώ ο κόκκινος συναγερμός ισχύει από αύριο Τρίτη 06/01/2026 έως Τετάρτη 07/01/2026 τις Περιφέρειες:
– Δυτικής Ελλάδας
– Ηπείρου
– Ιονίων Νήσων

Από την Τετάρτη 07/01/2026 έως και την Πέμπτη 08/01/2026, τις Περιφέρειες:
– Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
– Πελοποννήσου

Πώς θα κυμανθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Συγκεκριμένα, την Δευτέρα (5/1) σποραδικές βροχές αναμένονται στα βορειοδυτικά τμήματα, κυρίως από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέτριοι στο Αιγαίο, ισχυροί έως θυελλώδεις στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Την Τρίτη (6/1) αναμένονται βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα, κυρίως Ιόνιο και Ήπειρο. Σποραδικά φαινόμενα θα σημειωθούν και σε ανατολικό Αιγαίο και Θράκη, λιγότερα στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέτριοι στο Ιόνιο, ισχυροί στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Την Τετάρτη (7/1) αναμένονται βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα και σποραδικές μπόρες σε ανατολικό Αιγαίο και βόρεια Ελλάδα. Από αργά τη νύχτα είναι πιθανό να επηρεαστούν και τμήματα της κεντρονότιας χώρας. Οι άνεμοι στα Πελάγη θα πνέουν νότιοι μέτριοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Βροχές κατά βάση σε δυτική Ελλάδα και νότιο κι ανατολικό Αιγαίο αναμένονται την Πέμπτη (8/1), με αρκετά χιόνια στα δυτικά ορεινά τμήματα άνω των 800μ. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν δυτικοί ισχυροί, με τις μεγαλύτερες εντάσεις στα νοτιότερα τμήματα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση στα βορειοδυτικά.

Την Παρασκευή (9/1) αναμένονται σποραδικές βροχές από το βράδυ στη βορειοδυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί μέτριοι και στα νοτιότερα ισχυροί. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Νέα κακοκαιρία που θα επηρεάσει τα περισσότερα τμήματα της χώρας, ιδιαίτερα τη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο αναμένεται το Σαββατοκύριακο (10-11/1). Αξιόλογες χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα περισσότερα βουνά της χώρας άνω των 700-900μ. Χιόνια θα πέσουν και σε πόλεις της δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ισχυροί στα Πελάγη, με στροφή σε βορειοδυτικούς την Κυριακή. Η θερμοκρασία το Σάββατο θα παρουσιάσει άνοδο, ωστόσο από την Κυριακή αναμένεται νέα πτώση.

