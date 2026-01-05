Παύλος Ντε Γκρες: Οι εξωτικές Χριστουγεννιάτικες διακοπές στις Μπαχάμες

Έναν εναλλακτικό τρόπο για να περάσουν τις γιορτές των Χριστούγεννων βρήκαν τα μέλη της οικογένειας Ντε Γκρες, καθώς όπως αποκάλυψε με ανάρτησή της στο Instagram η Μαρία Ολυμπία βρέθηκαν στις Μπαχάμες

Η ίδια ανέβασε αρκετές φωτογραφίες στα social media από την πολυτελή απόδραση της οικογένειας στις Μπαχάμες, ενώ ξεχώρισε Junkanoo, το πιο εμβληματικό πολιτιστικό γεγονός της χώρας, το οποίο η Μαρία Ολυμπία παρακολούθησε από απόσταση αναπνοής, αναδεικνύοντας την αγάπη της για τις τοπικές παραδόσεις.

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό δρόμο-θέαμα που πλημμυρίζει τα γραφικά σοκάκια του Harbour Island με εκκωφαντική μουσική και έντονα χρώματα. Οι συμμετέχοντες, οι λεγόμενοι «rushers», φορούν περίτεχνες χειροποίητες στολές από χαρτόνι, διακοσμημένες με πούλιες, φτερά και πολύχρωμο κρεπ χαρτί – μια προετοιμασία που απαιτεί μήνες δουλειάς.

Ο Παύλος Ντε Γκρες εμφανίζεται μόνο σε μία απο τις φωτογραφίες που ανέβασε στον λογαριασμό της η Μαρί Σαντάλ.

Μάλιστα φαίνεται πως είναι οικογενειακή παράδοση να περνούν τη περίοδο των Χριστουγέννων στην Καραϊβική, καθώς είναι κάτι το οποίο κάνουν κατ΄επανάληψη τα τελευταία χρόνια.