Φθιώτιδα: Συνελήφθη 49χρονος στα διόδια της Αγίας Τριάδας με ναρκωτικά και εκρηκτική ύλη

«Λαβράκι» έβγαλε η έρευνα των αστυνομικών της ΟΠΚΕ Λοκρών στα διόδια της Αγίας Τριάδας το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (3/1/2026).

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημα ιδιοκτησίας 49χρονου από περιοχή της Αττικής, εντοπίστηκε και συνελήφθη:

ποσότητα εκρηκτικού γαλακτώματος, συνολικού βάρους 1.378 γραμμαρίων, ο τρόπος κτήσης του οποίου διερευνάται,

36,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και

750 γραμμάρια αδασμολόγητου καπνού.

Ο 49χρονος άνδρας συνελήφθη με τις κατηγορίες, της παράβασης των νομοθεσιών περί κατοχής εκρηκτικών υλών, ναρκωτικών και του τελωνειακού κώδικα και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας κι αναμένεται να δικαστεί στο πλαίσιο του Αυτοφώρου την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

