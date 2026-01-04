Κώστας Γκίνης: Με το σταυρό στο στόμα βρέθηκε νεκρός ο διοικητής της Πυροσβεστικής Πορόιας

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για τον θάνατο του 45χρονου πυροσβέστη από τις Σέρρες, που βρέθηκε νεκρός σε δύσβατο σημείο στο βουνό 11 ημέρες μετά την εξαφάνισή του.

Ο τραγικός επίλογος ήρθε στο όρος Μπέλλες, όταν η σορός του αγνοούμενου Κώστα Γκίνη από τις 23 Δεκεμβρίου εντοπίστηκε από αγρότη της περιοχής σε μεγάλο υψόμετρο και σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, κοντά σε καλύβα κυνηγών στο σημείο Χωνί.

Η σορός βρέθηκε έξω από μία καλύβα κυνηγών. Κυνηγός ήταν και εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές και σήμανε συναγερμός. Υπήρχαν προσωπικά αντικείμενα που έδειχναν ότι πρόκειται για τον 45χρονο πυροσβέστη, τα οποία στάλθηκαν σε φωτογραφία στη σύζυγό του, ενώ κοντά στο σημείο εντοπίστηκε και το αυτοκίνητό του.

Ο 45χρονος βρέθηκε σχεδόν μπρούμυτα, σε εμβρυακή στάση, φορώντας μόνο το εσώρουχο του και τις κάλτσες ενώ είχε βάλει στο στόμα του το σταυρουδάκι που φορούσε με αλυσίδα στον λαιμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival.gr, οι αστυνομικές αρχές είχαν εντοπίσει ένα χειρόγραφο σημείωμα, το οποίο βρέθηκε σε τσέπη σακακιού του 45χρονου. Σε αυτό αναγράφονται τα ονόματα της συζύγου του και των δύο παιδιών του, ενώ δίπλα σε κάθε όνομα υπήρχε η φράση «σε αγαπώ». Το σημείωμα δεν φέρει ημερομηνία και εκτιμάται ότι είχε αφεθεί με σκοπό να το βρει η σύζυγός του.

Ο 45χρονος είχε εξαφανιστεί στις 23 Δεκεμβρίου. Είχε φύγει με το αυτοκίνητο με τις μαρτυρίες να αναφέρουν ότι πήρε κατεύθυνση προς το βουνό. Δύο εβδομάδες αργότερα δυστυχώς, γράφτηκε ο επίλογος με αυτόν τον τραγικό τρόπο.

Καλλιακμάνης: «Δύσκολο να βρεθεί το ξυραφάκι»

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε ο πυροσβέστης, επισημαίνοντας ότι όταν ένας άνθρωπος εξαφανίζεται χωρίς ενδείξεις απαγωγής και αφήνει πίσω τα προσωπικά του αντικείμενα, αυτό συνήθως αποτελεί δυσοίωνο σημάδι. Όπως ανέφερε, η σορός βρέθηκε μπρούμυτα σε απόκρημνο σημείο, φορώντας μόνο εσώρουχα και κάλτσες, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε τραύματα στα χέρια, χωρίς να εντοπιστεί το αντικείμενο που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκε.

«Βρέθηκε ημίγυμνος, φορούσε το μποξεράκι του και τις κάλτσες του. Ήταν μπρούμυτα πεσμένος. Είχε κόψει τις φλέβες του. Δε βρέθηκε αυτό που χρησιμοποίησε για να κόψει τις φλέβες του. Αν χρησιμοποίησε ένα ξυράφι, το πέταξε κάτω. Είναι δύσκολο να βρεθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καλλιακμάνης.

Η ταυτοποίηση έγινε μέσω του Smart Watch που έφερε, ενώ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για περίπτωση αυτοχειρίας, αν και η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα προκειμένου να αποκλειστεί κάθε άλλο ενδεχόμενο.

Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι βρέθηκε χωρίς ρούχα, επισημαίνεται ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις άνθρωποι που βρίσκονται σε ακραία ψυχολογική κατάσταση μπορεί να προχωρούν σε ενέργειες που δεν ακολουθούν λογική εξήγηση.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και τη Δευτέρα αναμένεται να διακομιστεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροτομής – νεκροψίας. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, οι αρχές δεν διαπιστώνουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική πράξη.