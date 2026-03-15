Ένα αποκαλυπτικό πείραμα: Τα ζώα φοβούνται ενστικτωδώς τον ήχο του κροταλία

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Τέξας αποκάλυψαν μία ενστικτώδη συμπεριφορά των ζώων που έχει να κάνει με τους επικίνδυνους κροταλίες.

Κατασκεύασαν έναν ρομποτικό κροταλία με 3D εκτύπωση, για να λύσουν ένα βιολογικό μυστήριο που διαρκεί για περισσότερο από έναν αιώνα: αν ο κροταλίας τρομάζει πραγματικά τα αρπακτικά και πώς αντιδρούν διάφορα ζώα στον ήχο του, ανέφερε το StudyFinds.

Διεξήγαγαν πειράματα σε ζωολογικό κήπο και μέτρησαν τις αντιδράσεις των ζώων, ακόμη και εκείνων που δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία με κροταλίες.

Αυτή η εργασία έδειξε ότι ο φόβος υπάρχει και δεν είναι απλώς μια διδαγμένη συμπεριφορά.

Η ομάδα με επικεφαλής τον Δρ Océane Da Cunha βάσισε την έρευνα σε δύο υποθέσεις: μία, ότι ο κροταλίας λειτουργεί ως δόλωμα για να προσελκύσει μικρά θηράματα και μια άλλη, ότι χρησιμεύει για να προειδοποιεί τα μεγάλα ζώα για την παρουσία του φιδιού.

Για να του δώσουν ρεαλισμό, ενσωμάτωσαν μια πλακέτα κυκλώματος, από ένα παιχνίδι aut9, μαζί με ένα μοτέρ δόνησης, που επέτρεπε τη λειτουργία του κουδουνιού με τηλεχειριστήριο σε απόσταση έως και 40 μέτρων. Όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα παρέμειναν κρυμμένα.

Στο ζωολογικό κήπο του Ελ Πάσο, το πείραμα περιελάμβανε 38 διαφορετικά είδη, συμπεριλαμβανομένων αφρικανικών λιονταριών, τζάγκουαρ, μυρμηγκοφάγων και ουρακοτάγκων της Βόρνης.

Κάθε ζώο αντιμετώπισε τρεις συνθήκες: χωρίς την παρουσία του ρομπότ, με το ρομπότ ακίνητο κοντά στην τροφή και, τέλος, με την κουδουνίστρα ενεργοποιημένη όταν το δείγμα πλησίαζε το μοντέλο.

Οι παρατηρούμενες συμπεριφορές τοποθετήθηκαν σε μια κλίμακα τεσσάρων επιπέδων: καμία αντίδραση, ανησυχία, τρόμος και φυγή.

Σύμφωνα με το StudyFinds, ο ήχος της κουδουνίστρας προκάλεσε ισχυρότερες αντιδράσεις φόβου σε όλα τα είδη από την απλή παρουσία ή απουσία του ρομπότ.

Από τα ζώα που αξιολογήθηκαν, τα 16 είχαν γεωγραφική κατανομή που συμπίπτει με κροταλίες. Όλα ζούσαν σε αιχμαλωσία και δεν ήρθαν ποτέ σε επαφή με αυτά τα ερπετά. Ωστόσο, όσα προέρχονταν από περιοχές όπου υπάρχουν κροταλίες εμφάνισαν μεγαλύτερη ένταση στις αντιδράσεις τους στον θόρυβο, ακόμη και ρίχνοντας φαγητό ή φεύγοντας. Ακόμα κι έτσι, ζώα από περιοχές χωρίς κροταλίες εξέφρασαν επίσης φόβο, αν και σε μικρότερο βαθμό.

Ευρήματα για την εξελικτική λειτουργία του κροταλία

Από τα αποτελέσματα, που παρουσιάστηκαν από το StudyFinds, προέκυψαν στοιχεία ότι η ευαισθησία στον ήχο θα μπορούσε να είναι κληρονομική και όχι μόνο να μαθαίνεται μετά τη ζωή με δηλητηριώδη φίδια. Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα: «Τα ζώα που προέρχονται από περιοχές όπου ζουν κροταλίες παρουσίασαν έντονες αντιδράσεις ακόμη και χωρίς προηγούμενη εμπειρία μαζί τους».

Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι ο κροταλίας παράγει μια «αισθητηριακή εκκένωση για όλους» και εκπληρώνει τη λειτουργία μιας εξελιγμένης προειδοποίησης κυρίως σε είδη που μοιράζονται τον βιότοπό τους με το φίδι.

Αυτά τα πειράματα δείχνουν ότι ο κροταλίας είναι ένας παγκόσμιος και αποτελεσματικός αμυντικός μηχανισμός, ικανός να τρομάξει τα αρπακτικά μακριά από μια μεγάλη ποικιλία ζώων, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους προέλευση.