Ένα αποκαλυπτικό πείραμα: Τα ζώα φοβούνται ενστικτωδώς τον ήχο του κροταλία

Σε ένα πείραμα με έναν 3D κροταλία τα συμπεράσματα ήταν απρόσμενα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ένα αποκαλυπτικό πείραμα: Τα ζώα φοβούνται ενστικτωδώς τον ήχο του κροταλία

Ένας κροταλίας στη σκιά ενός δέντρου Joshua Tree, στην έρημο Mojave, Καλιφόρνια 

AP Photo/Damian Dovarganes/Aρχείου
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Τέξας αποκάλυψαν μία ενστικτώδη συμπεριφορά των ζώων που έχει να κάνει με τους επικίνδυνους κροταλίες.

Κατασκεύασαν έναν ρομποτικό κροταλία με 3D εκτύπωση, για να λύσουν ένα βιολογικό μυστήριο που διαρκεί για περισσότερο από έναν αιώνα: αν ο κροταλίας τρομάζει πραγματικά τα αρπακτικά και πώς αντιδρούν διάφορα ζώα στον ήχο του, ανέφερε το StudyFinds.

Διεξήγαγαν πειράματα σε ζωολογικό κήπο και μέτρησαν τις αντιδράσεις των ζώων, ακόμη και εκείνων που δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία με κροταλίες.

Αυτή η εργασία έδειξε ότι ο φόβος υπάρχει και δεν είναι απλώς μια διδαγμένη συμπεριφορά.

Η ομάδα με επικεφαλής τον Δρ Océane Da Cunha βάσισε την έρευνα σε δύο υποθέσεις: μία, ότι ο κροταλίας λειτουργεί ως δόλωμα για να προσελκύσει μικρά θηράματα και μια άλλη, ότι χρησιμεύει για να προειδοποιεί τα μεγάλα ζώα για την παρουσία του φιδιού.

Για να του δώσουν ρεαλισμό, ενσωμάτωσαν μια πλακέτα κυκλώματος, από ένα παιχνίδι aut9, μαζί με ένα μοτέρ δόνησης, που επέτρεπε τη λειτουργία του κουδουνιού με τηλεχειριστήριο σε απόσταση έως και 40 μέτρων. Όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα παρέμειναν κρυμμένα.

Στο ζωολογικό κήπο του Ελ Πάσο, το πείραμα περιελάμβανε 38 διαφορετικά είδη, συμπεριλαμβανομένων αφρικανικών λιονταριών, τζάγκουαρ, μυρμηγκοφάγων και ουρακοτάγκων της Βόρνης.

Κάθε ζώο αντιμετώπισε τρεις συνθήκες: χωρίς την παρουσία του ρομπότ, με το ρομπότ ακίνητο κοντά στην τροφή και, τέλος, με την κουδουνίστρα ενεργοποιημένη όταν το δείγμα πλησίαζε το μοντέλο.

Οι παρατηρούμενες συμπεριφορές τοποθετήθηκαν σε μια κλίμακα τεσσάρων επιπέδων: καμία αντίδραση, ανησυχία, τρόμος και φυγή.

Σύμφωνα με το StudyFinds, ο ήχος της κουδουνίστρας προκάλεσε ισχυρότερες αντιδράσεις φόβου σε όλα τα είδη από την απλή παρουσία ή απουσία του ρομπότ.

Από τα ζώα που αξιολογήθηκαν, τα 16 είχαν γεωγραφική κατανομή που συμπίπτει με κροταλίες. Όλα ζούσαν σε αιχμαλωσία και δεν ήρθαν ποτέ σε επαφή με αυτά τα ερπετά. Ωστόσο, όσα προέρχονταν από περιοχές όπου υπάρχουν κροταλίες εμφάνισαν μεγαλύτερη ένταση στις αντιδράσεις τους στον θόρυβο, ακόμη και ρίχνοντας φαγητό ή φεύγοντας. Ακόμα κι έτσι, ζώα από περιοχές χωρίς κροταλίες εξέφρασαν επίσης φόβο, αν και σε μικρότερο βαθμό.

Ευρήματα για την εξελικτική λειτουργία του κροταλία

Από τα αποτελέσματα, που παρουσιάστηκαν από το StudyFinds, προέκυψαν στοιχεία ότι η ευαισθησία στον ήχο θα μπορούσε να είναι κληρονομική και όχι μόνο να μαθαίνεται μετά τη ζωή με δηλητηριώδη φίδια. Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα: «Τα ζώα που προέρχονται από περιοχές όπου ζουν κροταλίες παρουσίασαν έντονες αντιδράσεις ακόμη και χωρίς προηγούμενη εμπειρία μαζί τους».

Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι ο κροταλίας παράγει μια «αισθητηριακή εκκένωση για όλους» και εκπληρώνει τη λειτουργία μιας εξελιγμένης προειδοποίησης κυρίως σε είδη που μοιράζονται τον βιότοπό τους με το φίδι.

Αυτά τα πειράματα δείχνουν ότι ο κροταλίας είναι ένας παγκόσμιος και αποτελεσματικός αμυντικός μηχανισμός, ικανός να τρομάξει τα αρπακτικά μακριά από μια μεγάλη ποικιλία ζώων, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους προέλευση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Live Blog – Όσκαρ 2026: Λεπτό προς λεπτό η μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου – Οι νικητές και οι μεγάλες στιγμές της 98ης τελετής

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν παίρνουμε πετρέλαιο από το Ορμούζ» – Τι δείχνουν τα στοιχεία για ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Φονική φάρσα σε καθηγητή με χαρτί υγείας: Αποσύρθηκαν οι κατηγορίες για τους 5 έφηβους μαθητές

23:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Χάνει Κηφισιά ο Πενράις – Επτά παίκτες στο όριο πριν τα playoffs!

23:34ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Τραμπ σχεδιάζει πολυεθνική συμμαχία για συνοδεία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ

23:25LIFESTYLE

Κρήτη: Μια αγκαλιά, μια παρέα - Νύφη και γαμπρός χορεύουν με τους δικούς τους ανθρώπους

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Ένα αποκαλυπτικό πείραμα: Τα ζώα φοβούνται ενστικτωδώς τον ήχο του κροταλία

23:07ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Εξουδετέρωσε ομάδα Ιρανών στρατιωτών που εγκατέλειπαν αποθήκη με drones

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Super League: Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή, μια αγωνιστική πριν τα playoffs

23:01ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Τραμπ θα ανακοινώσει συνασπισμό για συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

22:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 0-0: Ο Κουτσερένκο ύψωσε τείχος στη Λεωφόρο

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική θύελλα στην Ιταλία για τη φωτογραφία ΑΙ της Μελόνι στο ψυχιατρείο

22:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 0-0: Έχασε δύο βαθμούς, έχοντας το μυαλό στην Μπέτις

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε πιλοτή πολυκατοικίας

22:40LIFESTYLE

Γρηγόρης Σαμόλης: Το viral βίντεο και το μάθημα ταπεινότητας δίπλα σε έναν πλανόδιο μουσικό

22:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – ΑΕΚ: Τα highlights του «χορταστικού» αγώνα στο Περιστέρι

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Συλλήψεις στην απαγορευμένη φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δύο φοιτητές έχασαν τη ζωή τους από κρούσμα μηνιγγίτιδας σε πανεπιστήμιο - Πώς μεταδίδεται

22:21LIFESTYLE

Νέο «λάδι στη φωτιά» των Μπέκαμ ρίχνει ο Μπρούκλιν - Oι ευχές στην «καλύτερη πεθερά»

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Συνεχίζεται το «θρίλερ» και οι συζητήσεις για τα Στενά του Ορμούζ - Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει συμφωνία με τον Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε και ήταν όλος μπλε: Όταν πήγε στο νοσοκομείο οι γιατροί έκλαψαν από τα γέλια

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Περιγραφές φρίκης: Ιρανοί πράκτορες βίασαν ομαδικά δύο νοσοκόμες επειδή βοήθησαν διαδηλωτές

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας-νεκροτομής στο τεσσάρων μηνών βρέφος που έχασε τη ζωή του

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο έξω από τη Βουλή: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης - Κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα ο αστυνομικός

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ταξί εκτός ελέγχου πέφτει πάνω σε γυναίκες στο Μανχάταν

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Το χρονικό της φρίκης με τον ομαδικό βιασμό 17χρονης - «Έγινε με τη θέλησή της», λένε οι κατηγορούμενοι

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Κι αν τελικά… ηττηθούμε; Τρία σενάρια κατάρρευσης του δυτικού κόσμου - Η προειδοποίηση του καθηγητή Τσετσού

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Συνεχίζεται το «θρίλερ» και οι συζητήσεις για τα Στενά του Ορμούζ - Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει συμφωνία με τον Τραμπ

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 15/3: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1,2 εκατ. ευρώ

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκοπος Χρυσόστομος για Ναταλία Λιονάκη: «Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις με τη μητέρα της»

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Super League: Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή, μια αγωνιστική πριν τα playoffs

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Φονική φάρσα σε καθηγητή με χαρτί υγείας: Αποσύρθηκαν οι κατηγορίες για τους 5 έφηβους μαθητές

17:25ΚΟΣΜΟΣ

«Λένε ότι είμαι τι;» - Ο Νετανιάχου απαντά στις φήμες ότι είναι νεκρός

23:25LIFESTYLE

Κρήτη: Μια αγκαλιά, μια παρέα - Νύφη και γαμπρός χορεύουν με τους δικούς τους ανθρώπους

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Σπάτα - Αισθητός στην Αττική - Ο Λέκκας στο Newsbomb.gr

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Φήμες ότι φυγαδεύτηκε τραυματισμένος στη Μόσχα για χειρουργική επέμβαση

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Συνελήφθησαν τρία μέλη της τουρκικής μαφίας για τους πυροβολισμούς

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Τα ελληνικά diners της Νέας Υόρκης του 1970 - Εικόνες από την ιστορία της ομογένειας από τον φακό της Kay Zakariasen

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Moτζτάμπα Χαμενεϊ: Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν τραυματίστηκε στις επιθέσεις επιβεβαίωσε η Τεχεράνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ