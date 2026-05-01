Επίδομα 300 ευρώ: Αυξάνεται η ενίσχυση για τους συνταξιούχους - Ποιοι το δικαιούνται

Συνολικά, ο αριθμός των δικαιούχων φτάνει πλέον τα 1,87 εκατομμύρια

Newsbomb

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το ετήσιο επίδομα συνταξιούχων αυξήθηκε στα 300 ευρώ από 250 ευρώ και διευρύνθηκαν τα κριτήρια ένταξης, επιτρέποντας σε 420.000 επιπλέον δικαιούχους να το λάβουν.
  • Συνολικά, 1,87 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχοι, θα ωφεληθούν από το μέτρο με δημοσιονομικό κόστος περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ.
  • Τα εισοδηματικά όρια αυξήθηκαν στα 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για ζευγάρια, ενώ τα όρια ακίνητης περιουσίας διαμορφώθηκαν στα 300.000 και 400.000 ευρώ αντίστοιχα.
  • Το επίδομα καλύπτει ζευγάρια με μηνιαίο εισόδημα έως 2.916 ευρώ και μεμονωμένους συνταξιούχους με εισόδημα έως 2.083 ευρώ μικτά.
  • Περίπου 300.000 δικαιούχοι αναπηρικών και προνοιακών επιδομάτων λαμβάνουν την ενίσχυση χωρίς ηλικιακά ή εισοδηματικά κριτήρια.
Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την ενίσχυση του ετήσιου επιδόματος που καταβάλλεται στους συνταξιούχους στο τέλος του έτους, το οποίο αυξάνεται από τα 250 στα 300 ευρώ.

Την ίδια ώρα, αλλάζουν και τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να διευρύνεται σημαντικά η λίστα των δικαιούχων.

Το νέο πακέτο παρεμβάσεων της κυβέρνησης στοχεύει στη στήριξη εκατομμυρίων πολιτών, με έμφαση στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, αλλά και στους δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Η αύξηση κατά 50 ευρώ ανεβάζει το συνολικό ποσό στα 300 ευρώ, ενώ οι αλλαγές στα κριτήρια ένταξης φέρνουν περίπου 420.000 επιπλέον συνταξιούχους μέσα στους δικαιούχους.

Συνολικά, το μέτρο αφορά πλέον περίπου 1,87 εκατομμύρια πολίτες, εκ των οποίων οι 1,6 εκατομμύρια είναι συνταξιούχοι — δηλαδή περίπου το 85% του συνόλου. Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας το ένα από τα σημαντικότερα μέτρα στήριξης του νέου πακέτου.

Νέα κριτήρια για το επίδομα συνταξιούχων

Η σημαντική διεύρυνση των δικαιούχων οφείλεται στην αναπροσαρμογή των εισοδηματικών και περιουσιακών ορίων:

  • Για άγαμους ή χήρους, το ετήσιο εισοδηματικό όριο αυξάνεται στα 25.000 ευρώ (από 14.000 ευρώ), ενώ το όριο ακίνητης περιουσίας φτάνει τις 300.000 ευρώ (από 200.000 ευρώ).
  • Για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης, το όριο εισοδήματος ανεβαίνει στις 35.000 ευρώ (από 26.000 ευρώ) και το όριο ακίνητης περιουσίας στις 400.000 ευρώ (από 300.000 ευρώ).

Στο φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνονται όλες οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μετά τις κρατήσεις όπως εισφορά υγείας και ΕΑΣ.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Με βάση τα νέα όρια, το επίδομα καλύπτει:

  • Ζευγάρια με συνολικό μηνιαίο εισόδημα έως περίπου 2.916 ευρώ.
  • Μεμονωμένους συνταξιούχους με εισόδημα έως περίπου 2.083 ευρώ μικτά.

Παραδείγματα δείχνουν ότι ζευγάρι με συντάξεις 1.600 και 1.000 ευρώ μπορεί να λάβει συνολικά 600 ευρώ, ενώ ένας μεμονωμένος συνταξιούχος με 1.600 ευρώ σύνταξη και 400 ευρώ από ενοίκια δικαιούται 300 ευρώ. Σε περιπτώσεις όπου ένας εκ των συζύγων ξεπερνά τα ατομικά όρια, το επίδομα μπορεί να δοθεί μόνο στον άλλο, εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 35.000 ευρώ.

Επιπλέον, περίπου 300.000 δικαιούχοι αναπηρικών και προνοιακών επιδομάτων λαμβάνουν την ενίσχυση χωρίς ηλικιακά ή εισοδηματικά κριτήρια, διατηρώντας τον έντονα κοινωνικό χαρακτήρα του μέτρου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αποσύρουν 5000 στρατιωτικούς από την Γερμανία μέσα στο επόμενο έτος

00:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο

00:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Έκανε το 2-0 κι ετοιμάζεται για το Final 4 της Αθήνας

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο Νοτιοκορεάτη ηθοποιού: Τον βρήκαν νεκρό στο εστιατόριο του λίγο πριν τα εγκαίνια

23:48LIFESTYLE

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Νέο ντοκιμαντέρ με άγνωστες ηχογραφήσεις - Πότε κάνει πρεμιέρα

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορική τραγωδία στο Τέξας: Νεκροί 4 παίκτες pickleball και ο πιλότος από συντριβή Τσέσνα

23:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 300 ευρώ: Αυξάνεται η ενίσχυση για τους συνταξιούχους - Ποιοι το δικαιούνται

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Λειαίνει τις γωνίες το Ιράν: Οι υποχωρήσεις στην νέα πρόταση - Τι αναφέρει η Wall Street Journal

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Ψωμί: Νέα επιστημονική έρευνα αλλάζει όσα γνωρίζαμε για την προέλευση του σιταριού

23:22LIFESTYLE

Ζέιν Μάλικ: Ακύρωσε όλες τις συναυλίες της περιοδείας του στις ΗΠΑ - Τι συνέβη

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Γλίτωσε από θαύμα: Έσπασαν τα φρένα, έπεσε από γκρεμό και βγήκε αλώβητος

23:13ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εργατική Πρωτομαγιά 2026: Το Doodle της Google αφιερωμένο στους αγώνες των εργαζομένων

23:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Η Εθνική ομάδα γυναικών άρχισε νικηφόρα την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: «Αν ήταν βράδυ, δεν θα έβγαινε κανείς ζωντανός», λέει ένοικος διαμερίσματος που πήρε φωτιά

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του 13χρονου που σκοτώθηκε με πατίνι - «Καλό ταξίδι bro...»

22:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς κατά Γεωργιάδη για Καισαριανή: Έχει στόχο να μπει στο Γκίνες ως ο πιο γραφικός πολιτικός

22:45LIFESTYLE

Ελένη Ράντου: Την συγχώρησα, η ασθένεια της μου έδωσε χρόνο να την καταλάβω καλύτερα

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητος οδηγός «μπλόκαρε» λεωφορείο στο κέντρο - Προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηχηρή διάψευση Ράμμου για το Επικρατείας του Τσίπρα: «Γελοίες ειδήσεις»

22:27ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες - Τι πρέπει να κάνετε αν σας καλέσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικές εικόνες: Άνδρας ρίχνει κάτω και κλωτσάει καλόγρια στη μέση του δρόμου στην Ιερουσαλήμ

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του 13χρονου που σκοτώθηκε με πατίνι - «Καλό ταξίδι bro...»

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Λειαίνει τις γωνίες το Ιράν: Οι υποχωρήσεις στην νέα πρόταση - Τι αναφέρει η Wall Street Journal

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο Νοτιοκορεάτη ηθοποιού: Τον βρήκαν νεκρό στο εστιατόριο του λίγο πριν τα εγκαίνια

19:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Το video της ντροπής: Άνδρας ασφαλείας της Βαλένθια απαιτεί από τον Ρογκαβόπουλο να καθίσει

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρό το ένα από τα «Δίδυμα της Ειρήνης»: Ο 25χρονος γιος Νορβηγών διπλωματών που κληρονόμησε 5 εκατ. δολάρια από τον Έπσταϊν

19:59WHAT THE FACT

Ο Ντα Βίντσι διέγνωσε κατά λάθος μια θανατηφόρα ασθένεια 346 χρόνια πριν την ιατρική

21:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Γιαννακόπουλου: «Πόσο με φοβάστε; Ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο;»

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Γλίτωσε από θαύμα: Έσπασαν τα φρένα, έπεσε από γκρεμό και βγήκε αλώβητος

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε θα κρατήσει η σπάνια ατμοσφαιρική κυκλοφορία - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηχηρή διάψευση Ράμμου για το Επικρατείας του Τσίπρα: «Γελοίες ειδήσεις»

23:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 300 ευρώ: Αυξάνεται η ενίσχυση για τους συνταξιούχους - Ποιοι το δικαιούνται

15:59LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά

20:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής την Πρωτομαγιά - Στα 55 χιλιοστά στην Εύβοια

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία του 13χρονου - «Παρών» και ο οδηγός που εμπλέκεται στο τροχαίο

22:05LIFESTYLE

Η Βικτόρια Μπέκαμ γυμνάζεται σκληρά... υπό το άγρυπνο βλέμμα του Ντέιβιντ

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Hλεία: Το πατίνι του 13χρονου «έπιανε» τα 60 χλμ - Νέες αποκαλύψεις για το δυστύχημα

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι η Γιορτή της Μητέρας το 2026

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Οργή 89χρονου «πιστολέρο» για τις δηλώσεις της κόρης του - «Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλά», λέει ο δικηγόρος του δράστη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ