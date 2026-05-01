Ζέιν Μάλικ: Ακύρωσε όλες τις συναυλίες της περιοδείας του στις ΗΠΑ - Τι συνέβη

Ο Ζέιν Μάλικ, πρώην μέλος των One Direction, προχώρησε στην ακύρωση όλων των συναυλιών της αμερικανικής περιοδείας του για το 2026, μετά από πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία του που τον οδήγησε σε νοσηλεία.



Ο τραγουδιστής είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο τον περασμένο μήνα λόγω ασθένειας, για την οποία δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Η κατάσταση αυτή τον οδήγησε να αναπροσαρμόσει πλήρως το πρόγραμμά του και να μειώσει τις εμφανίσεις της περιοδείας που συνοδεύει το νέο του άλμπουμ «Konnakol».



Παρά τις ακυρώσεις στις ΗΠΑ, τα εισιτήρια για συναυλίες σε Ηνωμένο Βασίλειο και Μεξικό παραμένουν διαθέσιμα, καθώς οι συγκεκριμένες εμφανίσεις δεν έχουν προς το παρόν επηρεαστεί.



Σε μήνυμά του μέσω Instagram, ο καλλιτέχνης ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τη στήριξη, αναφέροντας πως βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης και αισιοδοξεί ότι σύντομα θα επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός. Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του για τις ακυρώσεις, τονίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη για λόγους υγείας και αποκατάστασης.



Σύμφωνα με διεθνή μέσα, και άλλες προγραμματισμένες εμφανίσεις του στο Ηνωμένο Βασίλειο επηρεάστηκαν, ενώ έχει περιορίσει προσωρινά τις δημόσιες παρουσίες του.

Ο Ζέιν Μάλικ έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους το τελευταίο διάστημα, ενώ η οικογένειά του ζήτησε από τους θαυμαστές να μην στέλνουν δώρα, αλλά να στηρίζουν φιλανθρωπικές δράσεις.



Ο τραγουδιστής αποχώρησε από τους One Direction το 2015 και έκτοτε ακολουθεί solo καριέρα.