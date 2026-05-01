Καιρός: Μέχρι πότε θα κρατήσει η σπάνια ατμοσφαιρική κυκλοφορία - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Στον... αλλόκοτο για Πρωτομαγιά καιρό αναφέρθηκε σήμερα ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλο.

Αναλυτικά ανέφερε:

Δεν γνωρίζουμε ακόμα τις μέγιστες σημερινές θερμοκρασίες, αλλά όλα δείχνουν ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας η φετινή Πρωτομαγιά θα είναι μια από τις ψυχρότερες των τελευταίων (αρκετών) δεκαετιών. Για να χαρακτηρίσουμε μια μέρα ψυχρότερη από μια άλλη, συνήθως χρησιμοποιούμε ως κριτήριο τη μέση θερμοκρασία του εικοσιτετραώρου ή τη μέγιστη θερμοκρασία του εικοσιτετραώρου. Στην πρώτη περίπτωση, μια ανοιξιάτικη ημέρα με μεγάλο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος μπορεί να οδηγηθούμε σε λάθος συμπέρασμα. Κατά τη γνώμη μου, πιο αξιόπιστη είναι η σύγκριση των μέγιστων θερμοκρασιών, αν κι εδώ μπορεί να υπάρξουν ενστάσεις (νέφωση, υετός). Για τη χρησιμοποίηση της θερμοκρασίας της στάθμης των 850 hPa έχω πολλές αντιρρήσεις, καθώς δεν ζούμε στα 1.500 μέτρα και η κατακόρυφη θερμοβαθμίδα από αυτήν ως το έδαφος κάνει τρελό παιχνίδι.

Με βάση τις παρατηρήσεις της Αθήνας (Ν. Φιλαδέλφειας), οι μικρότερες μέγιστες τιμές της Πρωτομαγιάς, τουλάχιστον των τελευταίων 50 ετών, σημειώθηκαν το 1997 (15,6 βαθμοί), το 1988 (16,2 βαθμοί) και το 1987 (16,4 βαθμοί). Με δεδομένα: (α) τα παραπάνω, (β) το γεγονός ότι η μέση μέγιστη θερμοκρασία είναι κατά προσέγγιση οι 23 βαθμοί και (γ) τις σημερινές συνθήκες στην Αθήνα, μπορούμε να εικάσουμε βάσιμα ότι η φετινή Πρωτομαγιά θα είναι από τις πιο ψυχρές των τελευταίων δεκαετιών για την Πρωτεύουσα. Αναφορικά με τους χαρακτηρισμούς της θερμοκρασίας ως πρωτοφανούς ή πρωτόγνωρης, πρέπει να είμαστε φειδωλοί στη χρησιμοποίησή τους, ακόμα και αν έχει προσδιοριστεί κάποιο χρονικό πλαίσιο.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία της περιόδου που άρχισε από σήμερα και ουσιαστικά στην ανατολική χώρα θα κρατήσει ως τη Δευτέρα είναι σπάνια για την εποχή. Η έλευση των -30 βαθμών στη στάθμη των 500 hPa στην Α-ΒΑ Ελλάδα εντυπωσιάζει και εξηγεί τις καταιγίδες που θα εκδηλωθούν βασικά την Κυριακή στις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές. Εννοείται ότι ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προοπτική θερμικής αστάθειας στην ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στις δυτικές και βόρειες περιοχές της. Οι ΒΑ άνεμοι και η ψυχρή δομή της ατμόσφαιρας δείχνουν προς την κατεύθυνση της ευστάθειας, αλλά η ηλιοφάνεια αυτή την εποχή μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για την εκδήλωση όμβρων και καταιγίδων σε αρκετές περιοχές.

Διαβάζω ότι πολλοί εντυπωσιάζονται για την άνοδο της θερμοκρασίας μετά την αξιολογότατη αυτή ψυχρή εισβολή, αλλά τι πιο φυσικό; Η ως ένα βαθμό ασυνήθιστη κατά την έντασή της Β-ΒΑ κυκλοφορία είναι αυτή που κρατάει συσπειρωμένο το «ελατήριο του υδραργύρου». Μόλις εκλείψει, όλα θα αλλάξουν και μάλιστα πολύ. Όπως προαναφέρθηκε, η Πρωτομαγιά του 1988 ήταν ιδιαίτερα ψυχρή, αλλά λίγες μέρες μετά, στις 6 Μαΐου εκείνης της χρονιάς, στη Λάρισα το θερμόμετρο έδειξε 36 βαθμούς! Όσο για τις χιονοπτώσεις, Μάιο μήνα έχει χιονίσει ακόμα και στα Γιάννενα!

