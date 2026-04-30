Καιρός Πρωτομαγιάς: Ψυχρή εισβολή φέρνει βουτιά του υδράργυρου σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Μετά τις υψηλές θερμοκρασίες του τελευταίου διαστήματος, ο καιρός της Πρωτομαγιάς 2026 θα θυμίζει περισσότερο… χειμώνα με μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, όπως προκύπτει από την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά.

Πρόγνωση Κολυδά: Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία

Σε ανάρτησή του στο facebook, σημειώνει χαρακτηριστικά πως «η Παρασκευή και το Σάββατο διατηρούν ακόμη το ψυχρότερο σήμα, κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές όπως Τρίπολη, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη».

Σύμφωνα με την εκτίμηση του μετεωρολόγου, «από την Κυριακή αρχίζει σταδιακά η ανάκαμψη, ενώ από τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη–Τετάρτη η θερμοκρασία ανεβαίνει πιο καθαρά στις περισσότερες περιοχές. Η άνοδος φαίνεται πιο αισθητή σε Λάρισα, Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο, όπου οι μέγιστες από τα μέσα της εβδομάδας προσεγγίζουν ή ξεπερνούν τους 22–25°C. Αντίθετα, η Σύρος και γενικότερα τα νησιωτικά σημεία κρατούν πιο ήπιες τιμές λόγω θαλάσσιας επίδρασης»

Μάλιστα, όπως παρατηρεί ο Θοδωρής Κολυδάς, σε κάποιες περιοχές -όπως στην Αθήνα - οι μέγιστες την Πρωτομαγιά, στους 15 με 16 βαθμούς.

