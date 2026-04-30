Καιρός: Ξεκινάει η «ψυχρή εισβολή» από τα Βαλκάνια - Πόσο θα διαρκέσει το κρύο

Από το βράδυ της Πέμπτης και καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρασκευής αναμένεται επιδείνωση του καιρού με βροχές και τοπικές καταιγίδες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ταυτόχρονα, το τριήμερο της Πρωτομαγιάς θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως λόγω εισβολής ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βόρεια Βαλκάνια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, τα φαινόμενα θα είναι γενικά ήπια σε μεγάλο μέρος της χώρας, ωστόσο στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο θα σημειωθεί επιδείνωση των καιρικών συνθηκών με βροχές και πολύ ισχυρούς βοριάδες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις Κυκλάδες, το Καρπάθιο και τα Δωδεκάνησα, όπου οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ.

Ο καιρός θα παραμείνει άστατος μέχρι το πρωί του Σαββάτου, οπότε η ψυχρή αέρια μάζα θα επικρατήσει και θα οδηγήσει σε σταθεροποίηση αλλά και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

Το Σαββατοκύριακο, ο καιρός θα βελτιωθεί στα δυτικά και βόρεια, ενώ στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα συνεχιστούν οι βροχές και οι θυελλώδεις βοριάδες.

Από τη Δευτέρα, η θερμοκρασία θα αυξηθεί ξανά, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει τους 27-28 βαθμούς, επαναφέροντας τις ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 30 Απριλίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τις απογευματινές ώρες θα ενταθούν και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το βράδυ στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, από τις βραδινές ώρες βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, από τις βραδινές ώρες στα βόρεια βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν τις βραδινές ώρες και στις βορειότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στα βόρεια από τις απογευματινές ώρες 5 με 6 και από το βράδυ τοπικά 7 και πιθανώς 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βορειοανατολικοί στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τις απογευματινές ώρες θα ενταθούν και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-05-2026

Στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση στα βορειοανατολικά τις βραδινές ώρες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 16 με 18, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στην νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 02-05-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και τις πρωινές ώρες στα νότια μεμονωμένων καταιγίδων.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 03-05-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 04-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.

