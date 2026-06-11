Πεντάγωνο: Εκκένωση ορόφων λόγω περιστατικού με επικίνδυνα υλικά

Snapshot Αρκετοί όροφοι και διάδρομοι στο Πεντάγωνο εκκενώθηκαν λόγω περιστατικού με επικίνδυνα υλικά.

Εντοπίστηκε πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα, που απαιτεί προληπτικά μέτρα μέχρι να αξιολογηθεί η σοβαρότητά του.

Η ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών της Υπηρεσίας Προστασίας Δυνάμεων και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρλινγκτον ανταποκρίνονται στο περιστατικό. Snapshot powered by AI

Αρκετοί όροφοι και διάδρομοι στο εσωτερικό του Αμερικανικού Πενταγώνου έχουν αποκλειστεί, ενώ άλλοι εκκενώνονται λόγω «περιστατικού με επικίνδυνα υλικά», σύμφωνα με τρεις πηγές που έχουν γνώση του θέματος και την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Εκκένωση τμημάτων του Πενταγώνου: Οι πρώτες πληροφορίες

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι συστήματα εντός του Πενταγώνου «εντόπισαν ένα πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα που απαιτεί τη λήψη προληπτικών μέτρων έως ότου προσδιοριστεί η σοβαρότητά του», μεταδίδει σχετικά το CNN.

«Το Τμήμα εφαρμόζει τα συνήθη πρωτόκολλα προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της εντολής παραμονής στους χώρους για την πληγείσα περιοχή», δήλωσε ο Πάρνελ. «Οι ομάδες επέμβασης βρίσκονται ήδη στη θέση τους και είναι έτοιμες να προσφέρουν υποστήριξη».

Η ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών της Υπηρεσίας Προστασίας Δυνάμεων του Πενταγώνου ανταποκρίνεται στο περιστατικό με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Άρλινγκτον, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας, τον πλοίαρχο Τζέιμι Τζιλ.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης του Άρλινγκτον αναφέρεται ότι η Ομάδα Επικίνδυνων Υλικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Άρλινγκτον βρίσκεται σε δράση στο Πεντάγωνο «κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού με επικίνδυνα υλικά».

Σε μήνυμα που έστειλε η ομάδα ασφαλείας του Πενταγώνου αναφερόταν ότι εντοπίστηκε «πρόβλημα με την ποιότητα του αέρα» και ότι απαιτούνται περαιτέρω έλεγχοι.

«Οι επιπλέον έλεγχοι ενδέχεται να διαρκέσουν μία έως δύο ώρες. Ομάδες επέμβασης βρίσκονται ήδη στη θέση τους και είναι έτοιμες να προσφέρουν βοήθεια στους ενοίκους του κτιρίου, αν χρειαστεί. Ενδέχεται να δείτε προσωπικό επέμβασης από διάφορες υπηρεσίες και να παρατηρήσετε προληπτικά μέτρα να λαμβάνονται στην κεντρική αυλή», ανέφερε το μήνυμα.

Οι όροφοι 2 έως 5 στους διαδρόμους 4 έως 7 του τεράστιου συγκροτήματος του Πενταγώνου έχουν τεθεί σε κατάσταση αποκλεισμού, ανέφεραν δύο από τις πηγές. Η τρίτη πηγή δήλωσε στο CNN ότι οι αστυνομικοί στο κτίριο φορούν αντιασφυξιογόνες μάσκες και πλήρη προστατευτική ενδυμασία κατά των χημικών ουσιών.