Καιρός: Σε «χειμωνιάτικο κλοιό» η Πρωτομαγιά - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

Βαρομετρικό χαμηλό στα ΒΔ Βαλκάνια, συνοδευόμενο από μέτωπα κακοκαιρίας, κινείται νοτιοανατολικά και τις απογευματινές - βραδινές ώρες της Πέμπτης (30/4) θα επηρεάσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία - Β. Σποράδες και δευτερευόντως τη ΒΔ Ελλάδα. Παράλληλα, από το απόγευμα, στη βόρεια χώρα θα αρχίσουν να επικρατούν βόρειοι άνεμοι με ένταση 5 με 6 μποφόρ, με αποτέλεσμα τη βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, την Πρωτομαγιά, τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού στη χώρα θα είναι οι ισχυροί Β-ΒΑ άνεμοι, οι οποίοι στο Αιγαίο θα φθάσουν οπωσδήποτε τα 7 μποφόρ, και οι πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Κατά τα άλλα, βροχές και τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως τις πρωινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τις Βόρειες Σποράδες, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και το Ανατολικό Αιγαίο.

Το Σαββατοκύριακο (2-3/5) θα περάσει με Β-ΒΑ ανέμους ως τα 8 μποφόρ (ανατολικά και νότια πελάγη) και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα ανατολικά και νότια διαμερίσματα της χώρας.

Οι 8 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Ολική μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός την Πρωταμαγιά, με τις μετεωρολογικές προγνώσεις να κάνουν λόγο για σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ενισχυμένους ανέμους και βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε ανάρτησή του στα social media ο Θοδωρής Κολυδάς παρουσίασε χάρτες υετού και πιθανολογικά μετεωγράμματα, δείχνοντας τις εκτιμήσεις για θερμοκρασίες και βροχές σε 8 περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη Θεσσαλονίκη, όπου το σήμα του υετού εμφανίζεται πιο έντονο.

Στα στοιχεία που παρέθεσε ο γνωστός μετεωρολόγος, την Παρασκευή αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα στην Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Λάρισα, το Ηράκλειο, τα νησιά του Αιγαίου και την Αθήνα.

Από το Σαββατοκύριακο τα φαινόμενα περιορίζονται σημαντικά στις περισσότερες περιοχές, επιμένοντας μόνο στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο.

?ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

✅Με αφορμή τη μεταβολή του καιρού το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, επιχειρούμε να δούμε όχι μόνο «τι δείχνουν» τα μοντέλα, αλλά και πώς πρέπει να τα διαβάζουμε σωστά. Μέσα από χάρτες υετού, στοιχεία από το Windy και…

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) April 29, 2026



