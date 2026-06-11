Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Μου είπε δεν πειράζει που περιμένω κορίτσι» - Η ενόχληση της τραγουδίστριας

Για την αμήχανη στιγμή που βίωσε μίλησε η Ελεάνα Παπαϊωάννου σε ανάρτησή της στο Instagram, όταν σε συζήτηση που είχε με έναν νεαρό μάστορα, εκείνος της είπε πως δεν πειράζει που περιμένει κοριτσάκι.

Η γνωστή τραγουδίστρια που περιμένει το δεύτερο παιδί της μοιράστηκε την εμπειρία της με τους διαδικτυακούς της φίλους, καθώς και την αντίδρασή της, σχολιάζοντας: «να μην ξέρεις να γελάσεις ή να κλάψεις».

«Λίγο προτού φύγει, μου λέει "με το καλό, με έναν πόνο". Του λέω "ευχαριστώ πάρα πολύ". Μου λέει "αγοράκι;", "όχι, κοριτσάκι" του λέω. Μου λέει "εντάξει, δεν πειράζει". Πειράζει; Τι να πειράζει; Τι να πειράζει ρε μάστορα, που θα κάνω κοριτσάκι και όχι αγοράκι;», περιέγραψε η ίδια.

Στην αρχή η τραγουδίστρια προσπάθησε να καταλάβει για ποιο λόγο ο μάστορας απάντησε με αυτόν τον τρόπο: «Κολλάω λίγο και του λέω "γιατί το λέτε αυτό;". Μου λέει "το λέω γιατί οι πιο πολλοί θέλουν αρσενικό στην οικογένεια, θέλουν άντρες". Λέω "έχουμε αρσενικό, τον μπαμπά μας, θα είμαστε κοριτσοπαρέα να τον αγκαλιάζουμε, να τον φιλάμε, κι αυτός εμάς, να μας φροντίζει, να μας προσέχει". "Επειδή πιο πολύ θέλουν άντρες στην οικογένεια, αντρίλα...", μου λέει. Εντωμεταξύ έξω γίνεται χαμός από την πολύ αντρίλα, δεν ξέρω αν βλέπετε...», ανέφερε η Ελεάνα Παπαϊωάννου.

https://www.instagram.com/reel/DZafs16tJcN/

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