Η Άντζελα Δημητρίου αποκάλυψε ότι ετοιμάζει την αυτοβιογραφία της - «Μπορεί να γίνει ταινία»

Η Άντζελα Δημητρίου μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για την αυτοβιογραφία της που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στην επόμενη χρονιά, ενώ ανέφερε ότι δεν αποκλείσει το ενδεχόμενο να μεταφερθεί και στην μεγάλη οθόνη.

«Ήδη ετοιμάζω το βιβλίο μου, το οποίο θα είναι έτοιμο του χρόνου, αν σας ενδιαφέρει αυτό. Δεν μπορώ να αποφασίσω από τώρα αν θα γίνει ταινία, αλλά μπορεί να γίνει», εξομολογήθηκε αρχικά η τραγουδίστρια.

Σχετικά με το ποια ηθοποιός θα ήθελε να την υποδυθεί, επισήμανε: «Τον πρώτο ρόλο τον έχω εγώ. Από εκεί και πέρα θα επιλέξει ο σκηνοθέτης που θα είναι, όλοι...».

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