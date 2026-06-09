Η Άντζελα Δημητρίου αποκάλυψε ότι ετοιμάζει την αυτοβιογραφία της - «Μπορεί να γίνει ταινία»
Τι απάντησε για την ηθοποιό που θα ήθελε να την υποδυθεί
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Άντζελα Δημητρίου μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για την αυτοβιογραφία της που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στην επόμενη χρονιά, ενώ ανέφερε ότι δεν αποκλείσει το ενδεχόμενο να μεταφερθεί και στην μεγάλη οθόνη.
«Ήδη ετοιμάζω το βιβλίο μου, το οποίο θα είναι έτοιμο του χρόνου, αν σας ενδιαφέρει αυτό. Δεν μπορώ να αποφασίσω από τώρα αν θα γίνει ταινία, αλλά μπορεί να γίνει», εξομολογήθηκε αρχικά η τραγουδίστρια.
Σχετικά με το ποια ηθοποιός θα ήθελε να την υποδυθεί, επισήμανε: «Τον πρώτο ρόλο τον έχω εγώ. Από εκεί και πέρα θα επιλέξει ο σκηνοθέτης που θα είναι, όλοι...».
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:00 ∙ ΕΥ ΖΗΝ
6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος βοηθάει να χάσετε βάρος
19:59 ∙ WHAT THE FACT
2+1 σημάδια που δείχνουν ότι μια φιλία ίσως δεν αξίζει να σωθεί
19:50 ∙ MEETING POINT
...Όλα τα μωρά στην πίστα!
19:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά: Συνελήφθη για κατασκοπεία, αλλά ήταν τελικά τουρίστας
19:28 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο
17:06 ∙ WHAT THE FACT
Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση
19:39 ∙ WHAT THE FACT
10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι
16:57 ∙ LIFESTYLE