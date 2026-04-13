Άντζελα Δημητρίου: Η άγνωστη ιστορία για την γνωριμία της με τον Στηβ Κακέτση

Για την γνωριμία της με τον Στηβ Κακέτση μίλησε η Άντζελα Δημητρίου σε συνέντευξη που παραχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα (13/4) στην ΕΡΤ, με την τραγουδίστρια να μοιράζεται μία άγνωστη ιστορία με τον αείμνηστο επιχειρηματία, που υπήρξε σύντροφος της ζωής της.

Η γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια θυμήθηκε την πρώτη τους γνωριμία, αποκαλύπτοντας πως εκείνος, από την πρώτη στιγμή, είχε εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον να τη φέρει στο δικό του μαγαζί.

«Όταν δουλεύαμε μαζί με τον Λευτέρη, έρχεται στο μαγαζί ο συγχωρεμένος Στηβ Κακέτσης. Δεν το ξέρεις αυτό, θα το ακούσεις τώρα. Έρχεται, κάθεται στο μπροστινό τραπέζι με μια δαντέλα που φόραγε, πουκάμισο, με ένα σταυρό χρυσό και μου πέταγε πιάτα, λουλούδια και τα λοιπά. Λέει στον επιχειρηματία, “φώναξε μου την, να ‘ρθει στο τραπέζι, την θέλω”. Πάω στο τραπέζι εγώ, ένα κούκλος, μου λέει “γεια σου, είμαι ο Στηβ Κακέτσης. Τι ώρα τελειώνεις τη δουλειά σου; Θα σε περιμένω να ‘ρθεις στη Νεράιδα γιατί πρέπει να μιλήσουμε για να σε πάρω στο μαγαζί”. Λέω, “κοίταξε, είναι η ώρα περασμένη και δεν κάνει να μιλάμε για δουλειά, ας πούμε, τέτοια ώρα. Άστο, το κάνουμε κάποια άλλη φορά. Κάποια άλλη στιγμή”. Δεν πήγα ποτέ. Δεν πήγα, ρε παιδί μου, δεν έτυχε να πάω. Και η συνάντηση μας, μετά, έγινε το ’90 κάτι. Απίστευτο, όλα θέλουν το χρόνο τους», εξομολογήθηκε η Άντζελα Δημητρίου.

Διαβάστε επίσης