«Κόλαφος» η Έφη Θώδη για την Άντζελα Δημητρίου: «Δεν την άκουγα καλά, αλλιώς θα την περιποιούμουν»

Στα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε από την Άντζελα Δημητρίου στο J2US αναφέρθηκε η Έφη Θώδη σε τηλεοπτικές της δηλώσεις.

«Από τα λεγόμενά της κατάλαβα ότι μου την είπε. Δεν την άκουγα καλά τι έλεγε, αλλιώς θα την περιποιόμουν καλύτερα. Καλά κάνω θα της έλεγα. Από τη στιγμή που με αποδέχεται η νεολαία και ο κόσμος, δεν της πέφτει λόγος. Με ενόχλησε αυτή που μου την είπε. Δεν μου την είπαν άλλοι και μου την είπε αυτή. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εγώ προχωράω γιατί έχω τον κόσμο. Σας είπα ο κόσμος με αγαπάει και αυτό είναι η δύναμή μου», είπε η γνωστή τραγουδίστρια.

«Το έχασες λίγο στην αρχή. Δεν μπήκες καλά. Γιατί αγάπη; Εσύ που είσαι επαγγελματίας είναι δυνατόν να μην μπαίνεις καλά στον χρόνο; Η Έφη ήταν κουρασμένη γιατί είχε live και για αυτό… Την αγαπάω πάρα πολύ την Έφη και το ξέρεις. Έχω τραγουδήσει εγώ τα πάντα, από νησιώτικο, δημοτικό, τι να κάνω;», σχολίασε η Έφη Θώδη.

«Δεν πειράζει, τα λάθη γίνονται καμιά φορά. Εγώ έχω άλλο ρεπερτόριο, για μένα είναι κάτι καινούριο αυτό που κάνω. Θα σε βάλω να πεις τα νιάτα δυο φορές», απάντησε η τραγουδίστρια.

