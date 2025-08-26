Έφη Θώδη: Απέκτησε το δικό της labubu - Viral το unboxing βίντεο
Η Έφη Θώδη έκανε unboxing και έδειξε σε όλους ποιο ήταν το labubu που της έτυχε
Η μανία με τα Labubu επηρέασε και την Έφη Θώδη. Με ένα unboxing βίντεο και τονίζοντας «αυθεντικό παρακαλώ» η Έφη Θώδη έδειξε ποιο ήταν το labubu που της έτυχε.
Όπως μπορείτε να δείτε μάλιστα, η Έφη Θώδη με χιούμορ είπε «θα κοιμάμαι μαζί του» και είπε ότι το δικό της labubu είναι «24 καρατίων».
