Έφη Θώδη: Απέκτησε το δικό της labubu - Viral το unboxing βίντεο

Η μανία με τα Labubu επηρέασε και την Έφη Θώδη. Με ένα unboxing βίντεο και τονίζοντας «αυθεντικό παρακαλώ» η Έφη Θώδη έδειξε ποιο ήταν το labubu που της έτυχε.

Όπως μπορείτε να δείτε μάλιστα, η Έφη Θώδη με χιούμορ είπε «θα κοιμάμαι μαζί του» και είπε ότι το δικό της labubu είναι «24 καρατίων».

