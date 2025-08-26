Έφη Θώδη: Απέκτησε το δικό της labubu - Viral το unboxing βίντεο

Η Έφη Θώδη έκανε unboxing και έδειξε σε όλους ποιο ήταν το labubu που της έτυχε 

Newsbomb

Έφη Θώδη: Απέκτησε το δικό της labubu - Viral το unboxing βίντεο

Η Έφη Θώδη απέκτησε το δικό της Labubu

TikTok
LIFESTYLE
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η μανία με τα Labubu επηρέασε και την Έφη Θώδη. Με ένα unboxing βίντεο και τονίζοντας «αυθεντικό παρακαλώ» η Έφη Θώδη έδειξε ποιο ήταν το labubu που της έτυχε.

Όπως μπορείτε να δείτε μάλιστα, η Έφη Θώδη με χιούμορ είπε «θα κοιμάμαι μαζί του» και είπε ότι το δικό της labubu είναι «24 καρατίων».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά - Γρίφος η στάση του Κώστα Καραμανλή

07:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε πέφτει το πρώτο τριήμερο για τους μαθητές

07:29LIFESTYLE

Έφη Θώδη: Απέκτησε το δικό της labubu - Viral το unboxing βίντεο

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το «διπλό χτύπημα» του Ισραήλ, οι τακτικές Αλ Κάιντα και η «συγγνώμη» Νετανιάχου

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος στο Γαλάτσι: Πατέρας με το βρέφος του στην αγκαλιά ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με διαρρήκτη

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις κληρονομιές - Όσα πρέπει να ξέρετε για τις διαθήκες

07:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Πετάει» για Κύπρο με όνειρα η Εθνική Ελλάδας - Το πρόγραμμα των μεταδόσεων

06:59LIFESTYLE

«Πάντα μαζί»: Λάλος – Λαμπροπούλου σε τρυφερά στιγμιότυπα, στα παρασκήνια νέας σειράς

06:56LIFESTYLE

Μαρία Σολωμού: Καλοκαίρι στην Αντίπαρο – Στιλάτες στιγμές από τις διακοπές της

06:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Άπιαστο όνειρο οι διακοπές για πολλές οικογένειες – «Πήγαμε γιατί μας φιλοξένησαν φίλοι»

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε θέση μάχης η κυβέρνηση για τον Τσίπρα - Πώς απαντά ο ίδιος στα περί «βαρυποινιτών και βιαστών»

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Πανάκριβα τα ενοίκια, 7 στα 10 διαμερίσματα στην Αθήνα κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ τον μήνα

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βιολογικά προϊόντα μόνο… στα χαρτιά - Επιδοτήσεις για ανύπαρκτες καλλιέργειες

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις και τετραήμερη εργασία

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τον εντοπισμό σορού γυναίκας στον Πειραιά - Τι εξετάζουν οι Αρχές

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Ειδεχθές έγκλημα στην Πέλλα: Τον εκτέλεσε γιατί έμπαινε στο οικόπεδό του

06:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις, βοριάδες και τοπικές βροχές σήμερα - Πού θα χτυπήσουν

06:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως τις 29 Αυγούστου

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολομέτωπη επίθεση της κυβέρνησης κατά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία - Στην Θεσσαλονίκη και σε ρυθμούς ΔΕΘ την Πέμπτη ο Μητσοτάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στον Βόλο: Ο γιος όρμηξε στον 40χρονο για να σώσει τη μητέρα του - Νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Ειδεχθές έγκλημα στην Πέλλα: Τον εκτέλεσε γιατί έμπαινε στο οικόπεδό του

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις κληρονομιές - Όσα πρέπει να ξέρετε για τις διαθήκες

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: 40χρονη μάνα έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας (vid & pics)

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος στο Γαλάτσι: Πατέρας με το βρέφος του στην αγκαλιά ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με διαρρήκτη

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά - Γρίφος η στάση του Κώστα Καραμανλή

07:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Πετάει» για Κύπρο με όνειρα η Εθνική Ελλάδας - Το πρόγραμμα των μεταδόσεων

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις, βοριάδες και τοπικές βροχές σήμερα - Πού θα χτυπήσουν

07:29LIFESTYLE

Έφη Θώδη: Απέκτησε το δικό της labubu - Viral το unboxing βίντεο

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις και τετραήμερη εργασία

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τον εντοπισμό σορού γυναίκας στον Πειραιά - Τι εξετάζουν οι Αρχές

07:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε πέφτει το πρώτο τριήμερο για τους μαθητές

16:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: «Ήταν έγκυος και το παιδί δεν ήταν δικό μου – Μιλούσε με άλλους στο Facebook»

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το «διπλό χτύπημα» του Ισραήλ, οι τακτικές Αλ Κάιντα και η «συγγνώμη» Νετανιάχου

09:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Ο Έλληνας «Νοστράδαμος» - Οι 122 προφητείες που άφησε στον ελληνικό λαό

23:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πέλλα: Εκτέλεσε τον συγχωριανό του με καραμπίνα γιατί έμπαινε στο χωράφι του - Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

23:03LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Σπάει» καρδιές το σκίτσο για την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Εντυπωσιασμένοι οι τουρίστες από την «απόβαση» πελαργών – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ