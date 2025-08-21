Labubu τώρα και για τα κινητά τηλέφωνα μετά την μανία στις τσάντες - Το νέο σχέδιο της Pop Mart

Η Pop Mart, η εταιρεία παιχνιδιών που έχει λανσάρει το μικρό κουκλάκι Labubu, το οποίο έχει προκαλέσει φρενίτιδα σε χιλιάδες ανθρώπους, σχεδιάζει να λανσάρει μίνι εκδόσεις του τέρατος αυτήν την εβδομάδα, για να «φοριούνται» πλέον και σε κινητά τηλέφωνα, όπως έκανε γνωστό ο CEO της εταιρείας, Wang Ning.

Το Labubu, όσο άσχημο και αν είναι, έχει βοηθήσει την Pop Mart να αξίζει περισσότερο από τον ίδιο τον δημιουργό της Barbie, όπως αναφέρει το CNN.

#Chinese art toy company #PopMart CEO Wang Ning said on Wednesday that the company's most popular product is the #Labubu charm, and that Pop Mart will release a #miniLabubu that connects to a phone this week.



Wang Ning emphasized his confidence in the mini Labubu. pic.twitter.com/CGitDVWXI5 — Ifeng News (@IFENG__official) August 21, 2025

Η κινεζική εταιρεία πίσω από την κούκλα Labubu έχει δηλώσει ότι τα καθαρά κέρδη της έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 400% κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ενώ οι μετοχές της μόλις έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην «φρενίτιδα» που κυριαρχεί γύρω από την κούκλα, την οποία έχουν μέχρι και διάσημοι, όπως η Rihanna, ο David Beckham και η Dua Lipa.

Η Rihanna με ένα κουκλάκι Labubu

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δημοσίευσε μια φωτογραφία μιας σπάνιας «μυστικής» κουκλας Labubu που του αγόρασε η κόρη του, Χάρπερ.

Η Dua Lipa με ένα κουκλάκι Labubu

Είναι τόσο δημοφιλείς που νωρίτερα φέτος, η Pop Mart ανέστειλε προσωρινά όλες τις πωλήσεις Labubu στα φυσικά καταστήματά της στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω του χάους που προκάλεσαν οι φαν της κούκλας.