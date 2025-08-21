Labubu τώρα και για τα κινητά τηλέφωνα μετά την μανία στις τσάντες - Το νέο σχέδιο της Pop Mart
Σχέδια για ένα νέο μίνι κουκλάκι Labubu, το οποίο θα «φοριέται» και στα κινητά, ανακοίνωσε ο CEO της Pop Mart, Wang Ning
Η Pop Mart, η εταιρεία παιχνιδιών που έχει λανσάρει το μικρό κουκλάκι Labubu, το οποίο έχει προκαλέσει φρενίτιδα σε χιλιάδες ανθρώπους, σχεδιάζει να λανσάρει μίνι εκδόσεις του τέρατος αυτήν την εβδομάδα, για να «φοριούνται» πλέον και σε κινητά τηλέφωνα, όπως έκανε γνωστό ο CEO της εταιρείας, Wang Ning.
Το Labubu, όσο άσχημο και αν είναι, έχει βοηθήσει την Pop Mart να αξίζει περισσότερο από τον ίδιο τον δημιουργό της Barbie, όπως αναφέρει το CNN.
Η κινεζική εταιρεία πίσω από την κούκλα Labubu έχει δηλώσει ότι τα καθαρά κέρδη της έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 400% κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ενώ οι μετοχές της μόλις έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.
Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην «φρενίτιδα» που κυριαρχεί γύρω από την κούκλα, την οποία έχουν μέχρι και διάσημοι, όπως η Rihanna, ο David Beckham και η Dua Lipa.
Είναι τόσο δημοφιλείς που νωρίτερα φέτος, η Pop Mart ανέστειλε προσωρινά όλες τις πωλήσεις Labubu στα φυσικά καταστήματά της στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω του χάους που προκάλεσαν οι φαν της κούκλας.