Ακραίο Ισλάμ εναντίον Labubu: «Αυτή η τρέλα για τις κούκλες προωθεί τον Σατανά»

To Labubu, το πανάκριβο λούτρινο κουκλάκι, που έχει προκαλέσει φρενίτιδα σε μικρούς και μεγάλους, έχει παράλληλα εξοργίσει τον μουσουλμανικό κόσμο.

Μετά την Ριάνα και την Ντούα Λίπα, οι οποιες εμφανίστηκαν να τα επιδεικνύουν δημόσια κρεμασμένα στις τσάντες του σειρά πήρε και η Μαντόνα, η οποία γιόρτασε τα 67α γενέθλιά της στην Ιταλία με τούρτα Labubu.

Ωστόσο το κουκλάκι ερέθισε τα ένστικτα του φονταμενταλιστικού Ισλάμ.

Μια ομάδα μουσουλμάνων θρησκευτικών μελετητών από την Κεράλα στην Ινδία έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την τρέλα που έχει ξεσπάσει για τις «πνευματικά επικίνδυνες» κούκλες, χαρακτηρίζοντάς τες «σύγχρονη αναβίωση αρχαίων δαιμονικών εικόνων».

«Αυτή η τρέλα για τις Labubu προωθεί τον Σατανά», δήλωσε ο Rahumathulla Qasimi Mutthedam, θρησκευτικός μελετητής. «Δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μετενσάρκωση του «kuttichathan*». Πάντα γνωρίζαμε ένα κακό πνεύμα που κρύβεται πίσω από την ομορφιά. Το να κλείνουμε τα μάτια σε έναν τέτοιο συμβολισμό είναι πνευματική αμέλεια», είπε.

Ο Qasimi πρόσθεσε ότι τα τρομακτικά χαρακτηριστικά της κούκλας – τα εξογκωμένα μάτια, τα κοφτερά δόντια και το πονηρό χαμόγελο – δεν είναι αβλαβείς ιδιορρυθμίες, αλλά αντανακλούν τα όντα για τα οποία προειδοποιούσε από καιρό η ισλαμική και η λαϊκή παράδοση της Κεράλα.

Η πρόσφατη θεωρία που συνδέει τον Labubu με τον Pazuzu, έναν αρχαίο δαίμονα της Μεσοποταμίας που έγινε διάσημος από την ταινία «Ο Εξορκιστής», έχει εντείνει τη συζήτηση.

Οι κούκλες Labubu απαγορεύτηκαν στη νότια Λιβύη

Την ίδια στιγμή η Διεύθυνση Ασφαλείας στη Σάμπα, στη νότια Λιβύη, κατέσχεσε και κατέστρεψε έναν απροσδιόριστο αριθμό από τις δημοφιλείς κούκλες Labubu που παράγονται από τον κινεζικό γίγαντα παιχνιδιών Pop Mart, θεωρώντας τες «αρνητικό» εμπορικό φαινόμενο και ασυμβίβαστο με τις κοινωνικές και θρησκευτικές αξίες της χώρας.

Μετά την κατάσχεση και καταστροφή εκατοντάδων Labubu, εκδόθηκε επίσης προειδοποίηση προς τους εμπόρους να μην πωλούν ή εισάγουν τα προϊόντα, ενώ ανακοινώθηκαν και νομικές ενέργειες για τυχόν παραβάσεις. Οι κατασχέσεις έγιναν σε πολλά καταστήματα. Οι τοπικές αρχές περιγράφουν τις κούκλες ως «αρνητική τάση» που «παραβιάζει την κοινωνική και ισλαμική ηθική».

*Το Kuttichathan είναι ένα ον που μοιάζει με τους καλικάντζαρους στην ινδουιστική λαογραφία του Malabari, που συχνά απεικονίζεται ως ένα επιπόλαιο έφηβο αγόρι

