Μητροπολίτης Κοζάνης: «Σκότωσες άνθρωπο, ελεύθερος με περιορισμό - Σκότωσες σκυλί, 30.000 πρόστιμο»

Με αιχμηρό λόγο και έντονες αναφορές σε κοινωνικά και θεσμικά θέματα, ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ.κ. Παύλος τοποθετήθηκε στο χριστουγεννιάτικο κήρυγμά του, ανήμερα των Χριστουγέννων, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης.

Μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης προχώρησε σε ευρύτερες κοινωνικές αναφορές, σχολιάζοντας όσα –όπως είπε– παρατηρεί στους δρόμους της πόλης. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην αυξημένη ενασχόληση των πολιτών με τα κατοικίδιά τους, σε αντιπαραβολή με την έλλειψη ενδιαφέροντος για ηλικιωμένους, ασθενείς και ανθρώπους που βιώνουν πένθος: «Τα αγαπάμε τα ζώα, τα φροντίζουμε, μέχρι εκεί. Να πάμε στο γηροκομείο να δούμε έναν παππού και μια γιαγιά, να πάμε σε έναν άρρωστο που είναι κλινήρης, σε μια οικογένεια που έχει πένθος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή του, έχει διαταραχθεί η ιεράρχηση αξιών στην κοινωνία.

Ιδιαίτερα έντονος ήταν ο λόγος του όταν αναφέρθηκε στη μεταχείριση εγκλημάτων κατά ανθρώπων σε σύγκριση με αδικήματα κατά ζώων, κάνοντας λόγο για στρέβλωση της δικαιοσύνης.

«Σκότωσες έναν άνθρωπο, μαχαίρωσες, κακοποίησες έναν άνθρωπο. Δεν τρέχει τίποτα. Πάμε στον ανακριτή, στον εισαγγελέα και τους αφήνουμε ελεύθερους με έναν περιορισμό. Σκότωσες ένα γατί ή ένα σκυλί, 30.000 ευρώ πρόστιμο εκείνη την ώρα και μετά το δικαστήριο. Εκεί κατήντησε η Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προκαλώντας αντιδράσεις.

Ολοκληρώνοντας το κήρυγμά του, ο κ.κ. Παύλος αναφέρθηκε και σε εικόνες που, όπως είπε, αντίκρισε τις πρωινές ώρες στους δρόμους της πόλης, κάνοντας λόγο για νεαρά άτομα σε κατάσταση μέθης. Αντιπαρέβαλε τις εικόνες αυτές με όσους –κατά τον ίδιο– χαρακτηρίζονται «οπισθοδρομικοί» ή «Μεσαίωνας», επειδή διατηρούν παραδοσιακές αξίες.

«Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας χαρίζει υγεία προσωπική και οικογενειακή», ανέφερε κλείνοντας, απευθυνόμενος στους πιστούς.