Οι εκνευριστικοί τύποι που θα συναντήσετε σε κάθε εορταστικό τραπέζι και πώς να τους διαχειριστείτε

Από τον «παλαιών αρχών» θείο μέχρι τον έφηβο ξάδελφο που είναι κολλημένος στο κινητό, αυτοί είναι οι τύποι που μπορούν να σας «βγάλουν έξω από τα ρούχα σας» στα εορταστικά οικογενειακά τραπέζια

Επιμέλεια - Ανθή Κουρεντζή

Οι εκνευριστικοί τύποι που θα συναντήσετε σε κάθε εορταστικό τραπέζι και πώς να τους διαχειριστείτε
Pexels
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα Χριστούγεννα υποτίθεται ότι είναι η πιο όμορφη εποχή του χρόνου… αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Συχνά καταλήγουν να είναι έντονα, αγχωτικά και συναισθηματικά φορτισμένα. Η ατελείωτη προετοιμασία, τα έξοδα, η πίεση να είναι όλα «τέλεια» – και φυσικά οι οικογενειακές δυναμικές που βγαίνουν στην επιφάνεια.

Γιατί, όσο κι αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά, πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα πει ή θα κάνει κάτι που θα μας βγάλει από τα ρούχα μας. Με λίγη προνοητικότητα και τη σωστή ψυχολογική προσέγγιση, όμως, μπορείτε να περάσετε τις γιορτές με λιγότερο στρες και περισσότερη ηρεμία.

Ο θείος που επιμένει να εκφράζει ξεπερασμένες απόψεις

Μπορεί να σας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι όταν αρχίζει να σχολιάζει «τη νεολαία σήμερα» ή να πετάει πολιτικά σχόλια άλλης εποχής. Αλλά είναι άραγε τα Χριστούγεννα η κατάλληλη στιγμή για ιδεολογικές μάχες;

Η ψυχοθεραπεύτρια Armele Philpotts εξηγεί: «Οι οικογένειες είναι περίπλοκες και δεν θα συμφωνούμε πάντα. Αντί να αντιδράσουμε με θυμό, μπορούμε να αποφορτίσουμε την κατάσταση με χιούμορ ή απλώς να μην απαντήσουμε. Έτσι όχι μόνο προστατεύουμε τον εαυτό μας, αλλά δείχνουμε και στα παιδιά πώς να διαχειρίζονται τη διαφωνία με σεβασμό».

Ίσως, επίσης, αξίζει να αναρωτηθείτε τι κρύβεται πίσω από αυτή τη συμπεριφορά. Μήπως νιώθει μόνος; Μήπως κανείς δεν του δίνει πραγματική προσοχή; Μερικές φορές, μια απλή συζήτηση ενός προς έναν μπορεί να κάνει θαύματα.

Η θεία που επιμένει να σε ρωτά πότε θα «τακτοποιηθείς»

Οι γιορτές έχουν έναν περίεργο τρόπο να φωτίζουν τις ανασφάλειές μας. Όταν κάποιος σχολιάζει τη σχέση σου, τη δουλειά σου ή το πού βρίσκεσαι στη ζωή, μπορεί να σε πονέσει περισσότερο απ’ όσο δείχνεις.

Η Philpotts επισημαίνει ότι συχνά δεν είναι τα λόγια των άλλων που μας πληγώνουν, αλλά αυτά που ήδη φοβόμαστε μέσα μας. Αν νιώθεις ευάλωτος, μπορεί να ερμηνεύεις τα πάντα ως κριτική.

xristougenna-4.jpg

Unsplash

«Είναι εντάξει να θέτεις όρια. Μπορείς απλά να πεις: “Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό αυτή τη στιγμή” και να απομακρυνθείς», λέει η ίδια.

Αργότερα, όταν νιώσεις πιο ήρεμος, ίσως αξίζει να αναρωτηθείς γιατί το θέμα σε επηρεάζει τόσο – όχι για να κατηγορήσεις τον εαυτό σου, αλλά για να τον φροντίσεις.

Ο σύντροφος που δεν βοηθά πουθενά

Η ένταση των ημερών κάνει κάθε ανισορροπία πιο έντονη. Όταν νιώθεις ότι τα κάνεις όλα μόνος/η σου, είναι εύκολο να ξεσπάσεις.

Η ψυχολόγος Angharad Rudkin εξηγεί ότι συχνά πέφτουμε στην παγίδα της επιβεβαίωσης: βλέπουμε μόνο ό,τι στηρίζει την πεποίθησή μας ότι «δεν βοηθάει ποτέ».

Η λύση; Συζήτηση πριν ξεσπάσει η ένταση. Μιλήστε ανοιχτά για το πώς σας κάνει να αισθάνεστε και προσπαθήστε να βρείτε έναν δίκαιο καταμερισμό. Δεν πρόκειται για κατηγορία, αλλά για συνεργασία.

Ο έφηβος ξάδελφος που δεν σηκώνει το βλέμμα από το κινητό

Την ημέρα που όλοι θέλουν «οικογενειακή θαλπωρή», ο έφηβος μοιάζει κολλημένος στην οθόνη του. Εκνευριστικό; Σίγουρα.

Η σύμβουλος Jenny Warwick εξηγεί ότι η ένταση γεννά ένταση. Αν αντιδράσετε απότομα, το μόνο που θα πετύχετε είναι περισσότερη απόσταση.

Αντί γι’ αυτό, προτείνει να συμφωνήσετε εκ των προτέρων σε μικρούς κανόνες: π.χ. χωρίς κινητά στο τραπέζι, αλλά ελεύθερος χρόνος αργότερα. Όταν οι νέοι νιώθουν ότι τους σέβονται, συνεργάζονται πιο εύκολα.

Ο συγγενής που αφήνει την ετικέτα στο δώρο

Μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, όμως για κάποιους αυτό πονάει βαθιά. Η ψυχολόγος εξηγεί ότι τέτοιες στιγμές συχνά αγγίζουν παλιές ανασφάλειες – την αίσθηση ότι δεν είμαστε αρκετοί ή ότι δεν μας εκτιμούν.

«Δεν είναι απαραίτητα το δώρο το πρόβλημα», λέει. «Είναι όσα συμβολίζει».
Αντί να ξεσπάσετε, προσπαθήστε αργότερα, σε ήρεμο χρόνο, να δείτε τι πραγματικά σας ενόχλησε. Αυτό βοηθά περισσότερο από μια σύγκρουση τη λάθος στιγμή.

xristougenna-1.jpg

Unsplash

Η αδελφή που το παρακάνει με το αλκοόλ

Λίγο κρασί στις γιορτές είναι αναμενόμενο. Όταν όμως κάποιος το παρακάνει, το κλίμα μπορεί να χαλάσει γρήγορα.

Η Karen Tyrell από το Drinkaware συμβουλεύει να δείχνετε κατανόηση αντί για επίκριση. Προσφέρετε νερό, προτείνετε ένα διάλειμμα, κρατήστε τον τόνο ήρεμο.
Οι δύσκολες συζητήσεις καλό είναι να γίνονται αργότερα, όχι πάνω στην ένταση της στιγμής.

Το συμπέρασμα

Τα Χριστούγεννα δεν είναι ποτέ τέλεια – και δεν χρειάζεται να είναι. Πίσω από κάθε δύσκολη συμπεριφορά υπάρχει συνήθως άγχος, ανασφάλεια ή ανάγκη για αποδοχή. Αν καταφέρετε να δείτε λίγο πιο βαθιά και να φροντίσετε τον εαυτό σας, οι γιορτές μπορεί να γίνουν λιγότερο αγχωτικές και περισσότερο ανθρώπινες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:42WHAT THE FACT

Οι εκνευριστικοί τύποι που θα συναντήσετε σε κάθε εορταστικό τραπέζι και πώς να τους διαχειριστείτε

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά σήμερα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία και μετρό

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδανικές ημέρες για ελέγχους από την ΑΑΔΕ σε νυχτερινά κέντρα - Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση «Πυρετός το Σαββατόβραδο»

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Γκρεμός βάθους 12 μέτρων στο ρέμα Πικροδάνης λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης - Φόβος για τους κατοίκους

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία ανήμερα των Χριστουγέννων στο Χαλάνδρι: Νεκρός διανομέας σε τροχαίο

06:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στον εισαγγελέα ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή – Τι υποστηρίζουν οι δύο πλευρές

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Στα μπλόκα παραμένουν και τις ημέρες των εορτών οι αγρότες: Νέα πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν οι βροχές και η… θερμοκρασία – Η πρόγνωση για το Σαββατιοκύριακο

05:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Δεκεμβρίου: Μεγάλη η σημερινή μέρα για την Ορθοδοξία – Ποιοι γιορτάζουν

05:02WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 26 Δεκεμβρίου

04:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε 30.450 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 2 Ιανουαρίου

04:16ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν προαναγγέλλει συνέχιση της ανάπτυξης πυραύλων την επόμενη πενταετία

03:52ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: 2.000 θέσεις εργασίας για Άτομα με Αναπηρία σε Δήμους – Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

03:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Χαοτικές στιγμές στο Inside the NBA: Ο Σακίλ Ο’Νιλ διέλυσε το video wall της εκπομπής

03:00ΕΛΛΑΔΑ

Πρόγραμμα για νέους ανέργους με επιχορήγηση 17.500 ευρώ για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων

02:36ΕΛΛΑΔΑ

Voucher βιβλίων ΔΥΠΑ: Λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου οι επιταγές των 25 ευρώ

02:10ΚΟΣΜΟΣ

Ηγέτης των Κούρδων της Συρίας: «Κάθε προσπάθεια για να μη ναυαγήσει η συμφωνία με τη Δαμασκό»

01:44ΚΟΣΜΟΣ

«Για την προστασία των Χριστιανών» - Αεροπορικά πλήγματα εναντίον των «τρομοκρατικών αποβρασμάτων του ΙΚ» στη Νιγηρία με εντολή Τραμπ

01:20ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια - Χρήσιμες συμβουλές από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτοχρονιάς: Βίντεο του Θοδωρή Κουλυδά με την πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

06:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στον εισαγγελέα ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή – Τι υποστηρίζουν οι δύο πλευρές

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη βιομηχανία: Εργοστάσιο χωρίς εργάτες στην Κίνα - Βίντεο

05:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Δεκεμβρίου: Μεγάλη η σημερινή μέρα για την Ορθοδοξία – Ποιοι γιορτάζουν

03:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Χαοτικές στιγμές στο Inside the NBA: Ο Σακίλ Ο’Νιλ διέλυσε το video wall της εκπομπής

20:01ΕΛΛΑΔΑ

«Σ' αγαπώ. Θα μιλήσουμε όταν φτάσω» - Τα τελευταία λόγια της αεροσυνοδού με τον σύντροφό της πριν τη θανατηφόρα συντριβή

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Γκρεμός βάθους 12 μέτρων στο ρέμα Πικροδάνης λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης - Φόβος για τους κατοίκους

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκία: Πληροφορίες ότι η αεροσυνοδός στο Falcon που συνετρίβη ήταν Ελληνίδα

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Οι μεγάλες απώλειες που σημάδεψαν την Ελλάδα το 2025 σε πολιτική, τέχνη και κοινωνία - Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, Διονύσης Σαββόπουλος, Καίτη Γκρέυ, Νίκος Γαλανός, Κώστας Σημίτης

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Τι συμβαίνει με το Χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο και την τιμή του εισιτηρίου

21:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θρήνος στη Βραζιλία: Πέθανε στα 18 της χρόνια η γυμνάστρια Ιζαμπέλ Μαρσινάκ

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:56LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Ο δικηγόρος του παραιτήθηκε από την υπόθεση και ανέλαβε τη σύζυγό του

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία ανήμερα των Χριστουγέννων στο Χαλάνδρι: Νεκρός διανομέας σε τροχαίο

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Αυξάνονται τα διόδια από 1η Ιανουαρίου – Αναλυτικά οι νέες χρεώσεις για όλα τα οχήματα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Ανεστίδης πουλάει, σιγή ασυρμάτου από Σαμαρά, άλλος κόσμος στα μπλόκα φέτος, ο ΓΑΠ των Τεμπών, οι 550 του defense tech και η Vodafone, η ΔΕΗ και οι οπτικές ίνες

21:47LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Πόζαρε με φουσκωμένη κοιλίτσα στην αγκαλιά του αγαπημένου της και έστειλε το πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο μήνυμα

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά σήμερα

10:45ΚΟΣΜΟΣ

87χρονη εργάζεται σε δύο δουλειές για 10 ευρώ την ώρα: «Δεν μπορώ ακόμη να συνταξιοδοτηθώ»

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ και όρια οδήγησης: Πόσα ποτά φέρνουν πρόστιμο - Μπύρα, κρασί ή ουίσκι, βότκα;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ