Οι εκνευριστικοί τύποι που θα συναντήσετε σε κάθε εορταστικό τραπέζι και πώς να τους διαχειριστείτε

Τα Χριστούγεννα υποτίθεται ότι είναι η πιο όμορφη εποχή του χρόνου… αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Συχνά καταλήγουν να είναι έντονα, αγχωτικά και συναισθηματικά φορτισμένα. Η ατελείωτη προετοιμασία, τα έξοδα, η πίεση να είναι όλα «τέλεια» – και φυσικά οι οικογενειακές δυναμικές που βγαίνουν στην επιφάνεια.

Γιατί, όσο κι αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά, πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα πει ή θα κάνει κάτι που θα μας βγάλει από τα ρούχα μας. Με λίγη προνοητικότητα και τη σωστή ψυχολογική προσέγγιση, όμως, μπορείτε να περάσετε τις γιορτές με λιγότερο στρες και περισσότερη ηρεμία.

Ο θείος που επιμένει να εκφράζει ξεπερασμένες απόψεις

Μπορεί να σας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι όταν αρχίζει να σχολιάζει «τη νεολαία σήμερα» ή να πετάει πολιτικά σχόλια άλλης εποχής. Αλλά είναι άραγε τα Χριστούγεννα η κατάλληλη στιγμή για ιδεολογικές μάχες;

Η ψυχοθεραπεύτρια Armele Philpotts εξηγεί: «Οι οικογένειες είναι περίπλοκες και δεν θα συμφωνούμε πάντα. Αντί να αντιδράσουμε με θυμό, μπορούμε να αποφορτίσουμε την κατάσταση με χιούμορ ή απλώς να μην απαντήσουμε. Έτσι όχι μόνο προστατεύουμε τον εαυτό μας, αλλά δείχνουμε και στα παιδιά πώς να διαχειρίζονται τη διαφωνία με σεβασμό».

Ίσως, επίσης, αξίζει να αναρωτηθείτε τι κρύβεται πίσω από αυτή τη συμπεριφορά. Μήπως νιώθει μόνος; Μήπως κανείς δεν του δίνει πραγματική προσοχή; Μερικές φορές, μια απλή συζήτηση ενός προς έναν μπορεί να κάνει θαύματα.

Η θεία που επιμένει να σε ρωτά πότε θα «τακτοποιηθείς»

Οι γιορτές έχουν έναν περίεργο τρόπο να φωτίζουν τις ανασφάλειές μας. Όταν κάποιος σχολιάζει τη σχέση σου, τη δουλειά σου ή το πού βρίσκεσαι στη ζωή, μπορεί να σε πονέσει περισσότερο απ’ όσο δείχνεις.

Η Philpotts επισημαίνει ότι συχνά δεν είναι τα λόγια των άλλων που μας πληγώνουν, αλλά αυτά που ήδη φοβόμαστε μέσα μας. Αν νιώθεις ευάλωτος, μπορεί να ερμηνεύεις τα πάντα ως κριτική.

Unsplash

«Είναι εντάξει να θέτεις όρια. Μπορείς απλά να πεις: “Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό αυτή τη στιγμή” και να απομακρυνθείς», λέει η ίδια.

Αργότερα, όταν νιώσεις πιο ήρεμος, ίσως αξίζει να αναρωτηθείς γιατί το θέμα σε επηρεάζει τόσο – όχι για να κατηγορήσεις τον εαυτό σου, αλλά για να τον φροντίσεις.

Ο σύντροφος που δεν βοηθά πουθενά

Η ένταση των ημερών κάνει κάθε ανισορροπία πιο έντονη. Όταν νιώθεις ότι τα κάνεις όλα μόνος/η σου, είναι εύκολο να ξεσπάσεις.

Η ψυχολόγος Angharad Rudkin εξηγεί ότι συχνά πέφτουμε στην παγίδα της επιβεβαίωσης: βλέπουμε μόνο ό,τι στηρίζει την πεποίθησή μας ότι «δεν βοηθάει ποτέ».

Η λύση; Συζήτηση πριν ξεσπάσει η ένταση. Μιλήστε ανοιχτά για το πώς σας κάνει να αισθάνεστε και προσπαθήστε να βρείτε έναν δίκαιο καταμερισμό. Δεν πρόκειται για κατηγορία, αλλά για συνεργασία.

Ο έφηβος ξάδελφος που δεν σηκώνει το βλέμμα από το κινητό

Την ημέρα που όλοι θέλουν «οικογενειακή θαλπωρή», ο έφηβος μοιάζει κολλημένος στην οθόνη του. Εκνευριστικό; Σίγουρα.

Η σύμβουλος Jenny Warwick εξηγεί ότι η ένταση γεννά ένταση. Αν αντιδράσετε απότομα, το μόνο που θα πετύχετε είναι περισσότερη απόσταση.

Αντί γι’ αυτό, προτείνει να συμφωνήσετε εκ των προτέρων σε μικρούς κανόνες: π.χ. χωρίς κινητά στο τραπέζι, αλλά ελεύθερος χρόνος αργότερα. Όταν οι νέοι νιώθουν ότι τους σέβονται, συνεργάζονται πιο εύκολα.

Ο συγγενής που αφήνει την ετικέτα στο δώρο

Μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, όμως για κάποιους αυτό πονάει βαθιά. Η ψυχολόγος εξηγεί ότι τέτοιες στιγμές συχνά αγγίζουν παλιές ανασφάλειες – την αίσθηση ότι δεν είμαστε αρκετοί ή ότι δεν μας εκτιμούν.

«Δεν είναι απαραίτητα το δώρο το πρόβλημα», λέει. «Είναι όσα συμβολίζει».

Αντί να ξεσπάσετε, προσπαθήστε αργότερα, σε ήρεμο χρόνο, να δείτε τι πραγματικά σας ενόχλησε. Αυτό βοηθά περισσότερο από μια σύγκρουση τη λάθος στιγμή.

Unsplash

Η αδελφή που το παρακάνει με το αλκοόλ

Λίγο κρασί στις γιορτές είναι αναμενόμενο. Όταν όμως κάποιος το παρακάνει, το κλίμα μπορεί να χαλάσει γρήγορα.

Η Karen Tyrell από το Drinkaware συμβουλεύει να δείχνετε κατανόηση αντί για επίκριση. Προσφέρετε νερό, προτείνετε ένα διάλειμμα, κρατήστε τον τόνο ήρεμο.

Οι δύσκολες συζητήσεις καλό είναι να γίνονται αργότερα, όχι πάνω στην ένταση της στιγμής.

Το συμπέρασμα

Τα Χριστούγεννα δεν είναι ποτέ τέλεια – και δεν χρειάζεται να είναι. Πίσω από κάθε δύσκολη συμπεριφορά υπάρχει συνήθως άγχος, ανασφάλεια ή ανάγκη για αποδοχή. Αν καταφέρετε να δείτε λίγο πιο βαθιά και να φροντίσετε τον εαυτό σας, οι γιορτές μπορεί να γίνουν λιγότερο αγχωτικές και περισσότερο ανθρώπινες.

Διαβάστε επίσης