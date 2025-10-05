Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

Το «Άι σαπέρ, δε χωράμε στο τρακτέρ» ανεβαίνει θεαματικά στα social media

Newsbomb

Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

Η Έφη Θώδη σε τρακτέρ στο βίντεο κλιπ του νέου της τραγουδιού 

YouTube
LIFESTYLE
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Έφη Θώδη κατάφερε να γίνει τρεντ στο διαδίκτυο με ένα τραγούδι που συζητείται ήδη αρκετά. Το «Άι σαπέρ, δε χωράμε στο τρακτέρ» ανεβαίνει θεαματικά στα social media.

Η Έφη Θώδη ανεβαίνει στο τρακτέρ και με χιούμορ κάνει αυτό που αγαπά: το τραγούδι. Το νέο της τραγούδι μάλιστα έχει ήδη γίνει viral σε TikTok και Instagram.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02ΚΟΣΜΟΣ

Meghan Markle: Έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με δημιουργία «Balenciaga» - Εικόνες

07:53LIFESTYLE

Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Πατέρας και γιος Sainz οδηγούν το θηριώδες Ford Raptor T1+

07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: «Έλεος με τα fake news» απαντά για τα εισιτήρια με τους Boston Celtics, τα ποπ κορν και την κόκα κόλα του πρωθυπουργού

07:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «πράσινη» στροφή του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και η «γραμμή Δούκα»

07:19LIFESTYLE

Μίμης Πλέσσας: «Σταμάτησαν του ρολογιού οι δείκτες» - Συγκινεί η Λουκίλα Καρρέρ ένα χρόνο μετά τον θάνατο του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη

07:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μία αμφιλεγόμενη ιδέα για να μην καίγονται τα ηλεκτρικά

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία: Σηκώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη μετά από ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία

07:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ντέρμπι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός στην Τούμπα, δύσκολες αποστολές για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Συμμαχίες τώρα» το νέο δόγμα του ΣΥΡΙΖΑ - Πρωτοβουλίες, αλλά και αυστηρός τόνος από Φάμελλο στην ΚΕ

06:55LIFESTYLE

Η Σμαράγδα Αδαμοπούλου στο Newsbomb.gr: «Το Porto Leone είναι σημαντικός σταθμός στην καριέρα μου»

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημογραφικό: Οι Έλληνες… εξαφανίζονται – «Καμπανάκι» για ασφαλιστικό και οικονομία

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Νέες αποκαλυπτικές καταθέσεις – «Έκαναν αναλήψεις χρημάτων μετά τον θάνατό της»

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Λήστεψαν στοχευμένα τον αντιπεριφερειάρχη Αττικής; Θα «μιλήσουν» οι κάμερες ασφαλείας

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η χαρτογράφηση της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα – Αλλάζουν σπίτι κάθε 10 μέρες

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ μέσω Τελ Αβίβ: «Τώρα ή ποτέ» για τη συμφωνία στη Γάζα - Αναταράξεις στο Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: «Έλεος με τα fake news» απαντά για τα εισιτήρια με τους Boston Celtics, τα ποπ κορν και την κόκα κόλα του πρωθυπουργού

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

07:53LIFESTYLE

Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ιδιοκτήτης ΚΥΔ που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Νέες αποκαλυπτικές καταθέσεις – «Έκαναν αναλήψεις χρημάτων μετά τον θάνατό της»

22:42LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Η Τουρκία τον αποκαλεί «σιωνιστή» – Ακυρώθηκε η συναυλία στην Κωνσταντινούπολη

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ μέσω Τελ Αβίβ: «Τώρα ή ποτέ» για τη συμφωνία στη Γάζα - Αναταράξεις στο Ισραήλ

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντικό «θαύμα» στη Μελβούρνη: Πώς μονάδα επεξεργασίας λυμάτων έγινε βιότοπος πουλιών

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ακίνητα: Η Ολλανδία προωθεί την πώληση μεμονωμένων δωματίων - Πόσο πωλείται ένα δωμάτιο

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Λήστεψαν στοχευμένα τον αντιπεριφερειάρχη Αττικής; Θα «μιλήσουν» οι κάμερες ασφαλείας

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Οκτωβρίου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Ο 25χρονος που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό έχει συλληφθεί 19 φορές- Βίντεο ντοκουμέντο

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ