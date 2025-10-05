Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

Η Έφη Θώδη σε τρακτέρ στο βίντεο κλιπ του νέου της τραγουδιού

Η Έφη Θώδη κατάφερε να γίνει τρεντ στο διαδίκτυο με ένα τραγούδι που συζητείται ήδη αρκετά. Το «Άι σαπέρ, δε χωράμε στο τρακτέρ» ανεβαίνει θεαματικά στα social media.

Η Έφη Θώδη ανεβαίνει στο τρακτέρ και με χιούμορ κάνει αυτό που αγαπά: το τραγούδι. Το νέο της τραγούδι μάλιστα έχει ήδη γίνει viral σε TikTok και Instagram.