Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι
Το «Άι σαπέρ, δε χωράμε στο τρακτέρ» ανεβαίνει θεαματικά στα social media
Η Έφη Θώδη κατάφερε να γίνει τρεντ στο διαδίκτυο με ένα τραγούδι που συζητείται ήδη αρκετά. Το «Άι σαπέρ, δε χωράμε στο τρακτέρ» ανεβαίνει θεαματικά στα social media.
Η Έφη Θώδη ανεβαίνει στο τρακτέρ και με χιούμορ κάνει αυτό που αγαπά: το τραγούδι. Το νέο της τραγούδι μάλιστα έχει ήδη γίνει viral σε TikTok και Instagram.
