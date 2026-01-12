ΑΕΚ: «Το να μιλάει ο Ολυμπιακός για διαιτησία προκαλεί γέλιο» - «Επιθετικό φάουλ στον Γιόβιτς»

Η ΑΕΚ προηγήθηκε νωρίς, αλλά ο Άρης βρήκε επίσης νωρίς την ισοφάριση, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1, αποτέλεσμα που έριξε την «Ένωση» από την κορυφή.

Η αναμέτρηση του «Κλ. Βικελίδης» είχε αρκετή κουβέντα για τη διαιτησία, με τις πλευρές του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ να προχωρούν στα δικά τους σχόλια.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Αλέξης Δέδες δεν άφησε ασχολίαστα τα όσα ανέφεραν οι «ερυθρόλευκοι», υπογραμμίζοντας ότι «το να μιλάει ο Ολυμπιακός για διαιτησία, προκαλεί γέλιο στον γαλαξία».

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media, ο Δέδες, έγραψε: «Λυπούμαστε που ο κ. Καραπαπάς συνδέει την Αρετή του Εύ Αγωνίζεσθαι με σκιάχτρα - ζόμπι από κάποιες εποχές που αναπολεί προφανώς με νοσταλγία ο ίδιος. Το μόνο σίγουρο είναι πως το να μιλάει ο Ολυμπιακός για διαιτησία, προκαλεί γέλιο, όχι μόνο σ όλο τον πλανήτη, αλλά σ όλο τον γαλαξία».

«Ανεύθυνα και ψευδώς λέτε ότι ευνοήθηκε η ΑΕΚ»

Το σχόλιο του για όσα έχουν ειπωθεί για το ακυρωθέν γκολ του Άρη έκανε ο Υπεύθυνου Γραφείου Τύπου της ΠΑΕ ΑΕΚ, Τάσος Τσατάλης, ο οποίος αναφέρθηκε και στο γκολ ισοφάρισης των γηπεδούχων, λέγοντας ότι έχει προηγηθεί επιθετικό φάουλ στον Γιόβιτς.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Επειδή δεν αντέχεστε, κι ανεύθυνα και ψευδώς λέτε πως ευνοήθηκε η ΑΕΚ, πάρτε κι αυτό. Το κόρνερ δεν ήταν κόρνερ, και πριν το γκολ υπήρξε επιθετικό φάουλ στον Γιόβιτς. Αν και το "Γιόβιτς και επιθετικό φάουλ" φοριέται πολύ απ την αρχή του πρωταθλήματος».

