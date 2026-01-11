Άρης – ΑΕΚ: «Μπορεί να έχουμε και το παγκόσμιο ρεκόρ» - Το σχόλιο του Νίκολιτς για το ακυρωθέν γκολ

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παικτών του στο Άρης – ΑΕΚ, ενώ κλήθηκε να σχολιάσει και για το γκολ των γηπεδούχων που δεν μέτρησε, μιλώντας για εκείνα που ακυρώθηκαν στην «Ένωση».

Η ΑΕΚ προηγήθηκε νωρίς, αλλά ο Άρης βρήκε επίσης νωρίς την ισοφάριση, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1, αποτέλεσμα που έριξε την «Ένωση» από την κορυφή.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδα του, υπογραμμίζοντας στη συνέντευξη Τύπου ότι: «είχαμε πολλούς παίκτες με μέτρια απόδοση οι οποίοι δεν μας έδωσαν πράγματα στο γήπεδο και κανέναν που να ξεχώρισε».

Ο τεχνικός της ΑΕΚ κλήθηκε να μιλήσει και για ακυρωθέν τέρμα του Άρη, τονίζοντας ότι: «νομίζω ότι είμαστε η ομάδα στην οποία ακυρώθηκαν τα περισσότερα τέρματα φέτος και μπορεί να έχουμε και το παγκόσμιο ρεκόρ»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς:

«Δεν είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Πάντα είναι δύσκολο το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς μετά από διακοπή και ειδικά όταν παίζεις στην έδρα του Άρη. Παίξαμε υπό δύσκολες συνθήκες με πολύ κρύο, αέρα και κατά διαστήματα χιόνιζε. Για μένα μπορεί να είναι πιο οικείο, όχι όμως για όλους. Δεν είμαι χαρούμενος με την εμφάνισή μας. Είχαμε πολλούς παίκτες με μέτρια απόδοση οι οποίοι δεν μας έδωσαν πράγματα στο γήπεδο και κανέναν που να ξεχώρισε. Είχαμε την κατοχή της μπάλας, στο τέλος είχαμε κάποιες ευκαιρίες να πάρουμε το παιχνίδι αλλά δεν τις αξιοποιήσαμε. Το αποτέλεσμα είναι δίκαιο, αλλά για μένα δεν είναι ικανοποιητικό. Πρέπει πλέον να δούμε τι δεν κάναμε σωστά και να συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι με τον ΟΦΗ, ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση κι αυτό καθιστά τη δυσκολία του παιχνιδιού».

Για τη φάση του ακυρωθέν τέρματος του Άρη: «Σας ευχαριστώ για την ερώτηση γιατί νομίζω ότι είμαστε η ομάδα στην οποία ακυρώθηκαν τα περισσότερα τέρματα φέτος και μπορεί να έχουμε και το παγκόσμιο ρεκόρ. Δεχθήκαμε ένα φθηνό γκολ. Και οι δύο ομάδες προσπάθησαν να αξιοποιήσουν τις όποιες ευκαιρίες είχαν. Αν δεν μας είχαν ακυρωθεί, πολλά αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά. Το 80% των γκολ που ακυρώθηκαν θα έπρεπε να είχαν μετρήσει».

Για την απόδοση της ομάδας του και τα τακτικά προβλήματα που φάνηκαν ότι αντιμετώπιζε από την αρχή του αγώνα: «Ήταν ένα τακτικό λάθος (σ.σ. στο γκολ του Άρη), μια κακή τοποθέτηση. Είχαμε θέμα στον τομέα της συγκέντρωσης. Είναι αλήθεια ότι είχαμε θέματα στο τακτικό κομμάτι από το ξεκίνημα του αγώνα αλλά πρέπει να υπολογίσουμε ότι εμείς δεν είχαμε ρυθμό λόγω του μεγάλου διαστήματος της διακοπής. Ο Άρης είχε παίξει παιχνίδι πριν από εμάς, το ίδιο πρόβλημα έχουμε και με τον ΟΦΗ ο οποίος έχει παιχνίδια στα πόδια του. Εν τέλει, όντως χάσαμε τη συγκέντρωσή μας σε κομμάτια του αγώνα, κάτι που δεν είναι σύνηθες για μας».

Για την απουσία του Λάζαρου Ρότα: «Δεν νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό. Δεν αισθανόταν καλά πριν τον αγώνα κι ενώ συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία. Είναι σημαντικός παίκτης για την ομάδα και σήμερα το παιχνίδι ήταν γεμάτο από σέντρες και θα του ταίριαζε, γι’ αυτό εξάλλου έβαλα στο παιχνίδι και τον Βάργκα. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι θα είναι διαθέσιμος στον αγώνα με τον ΟΦΗ».

