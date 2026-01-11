ΠΑΕ Άρης: «Στεφάν Λανουά έχουμε κουραστεί με τα “εργαλεία” που φέρνεις»

Ανακοίνωση με αποδέκτη τον αρχιδιαιτητή, Στεφάν Λανουά, εξέδωσε η ΠΑΕ Άρης. Οι Θεσσαλονικείς διαμαρτύρονται για τη διαιτησία του αγώνα με την ΑΕΚ, κυρίως για το ακυρωθέν γκολ στο δεύτερο μέρος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στεφάν Λανουά έχουμε κουραστεί, πια, με τα “εργαλεία” που φέρνεις. Εσύ, αλήθεια, δεν κουράστηκες;

Μια από τη Σερβία, μια από τη Νορβηγία, δηλαδή κάπου έλεος…

Περιμένουμε, τώρα, να δούμε από που θα φέρεις “εργαλείο” για τον αγώνα της Τετάρτης».