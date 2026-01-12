ΑΣΕΠ 6Κ/2025: Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ (ΤΕ/ΔΕ)

ΑΣΕΠ 6Κ/2025: Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ (ΤΕ/ΔΕ)

ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ ΕΡΤ

Eurokinissi
Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων της Προκήρυξης 6Κ/2025 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 68/07.11.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 25 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους πίνακες που ακολουθούν, οι οποίοι, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Κεφάλαιο Δ΄ Παράρτημα Β΄).

Κάντε "κλικ" ΕΔΩ, και δείτε τους 6Κ/2025 ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών (Β΄ Στάδιο) λήγει στις 22 Ιανουαρίου 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας Ανακοίνωσης και οι οποίοι δεν θα αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής, συνιστάται στους υποψηφίους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτών.

426 αιτήσεις για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 6Κ/2025 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 68/07.11.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 25 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 426 αιτήσεις.

Αριθμός υποβληθεισών αιτήσεων ανά κατηγορία εκπαίδευσης

asep6k2025pinakas1.jpg

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν ανά ημέρα

asep6k2025pinakas2.jpg

Ποσοστό αιτήσεων συμμετοχής ανά ηλικία

asep6k2025pinakas3.jpg

Το Φ.Ε.Κ. της 6Κ/2025 Προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Δείτε το ΦΕΚ και παρακάτω

Σύμφωνα με την προκήρυξη, στον διαγωνισμό ζητούνται δύο ειδικότητες:

  • ΤΕ Ηλεκτρονικών
  • ΔΕ Ηλεκτρονικών

Ακολουθούν οι θέσεις της Προκήρυξης 6Κ/2025.

