Νέο μήνυμα από Ρεζά Παχλαβί: Μπαίνουμε στη νέα φάση της εξέγερσης – Στόχος η ανατροπή του καθεστώτος

Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν και αυτοαποκαλούμενος διάδοχος του θρόνου, δήλωσε καλεί σε κλιμάκωση των διαδηλώσεων εντός και εκτός Ιράν, απευθύνει μήνυμα προς τον στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας και δηλώνει ότι το καθεστώς Χαμενεΐ «τρέμει την κατάρρευση».

Ο Ρεζά Παχλαβί ανακοίνωσε την έναρξη μιας «νέας φάσης της εθνικής εξέγερσης» στο Ιράν, δηλώνοντας ανοιχτά ότι στόχος είναι η ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας και η «ανάκτηση» της χώρας από το σημερινό καθεστώς.

Σε μήνυμά του προς τον ιρανικό λαό, ο εξόριστος γιος του τελευταίου σάχη ανέφερε ότι οι μαζικές, πανεθνικές διαδηλώσεις των τελευταίων δύο εβδομάδων —και ιδιαίτερα των τελευταίων ημερών— «κλόνισαν τα θεμέλια» της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως υποστήριξε, στηριζόμενος στην ανταπόκριση των πολιτών και σε αυτό που χαρακτήρισε «λαϊκή εντολή», προχωρά στο επόμενο στάδιο του κινήματος.

Ο Παχλαβί απηύθυνε άμεσο κάλεσμα προς τους πολίτες στο εσωτερικό της χώρας να συνεχίσουν και να εντείνουν τις κινητοποιήσεις, υπογραμμίζοντας ότι, πέρα από την κατάληψη των κεντρικών δρόμων, θα πρέπει να στοχοποιηθούν όλοι οι μηχανισμοί που, όπως είπε, υπηρετούν την προπαγάνδα του καθεστώτος και τη διακοπή των επικοινωνιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους εργαζόμενους σε κρατικούς θεσμούς, καθώς και στα μέλη των ενόπλων και δυνάμεων ασφαλείας, λέγοντας ότι βρίσκονται μπροστά σε μια ιστορική επιλογή: είτε να σταθούν στο πλευρό του λαού είτε να θεωρηθούν συνεργοί όσων «δολοφονούν τον ιρανικό λαό», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα στους Ιρανούς του εξωτερικού να κινητοποιηθούν γύρω από τις διπλωματικές αποστολές της χώρας. Όπως δήλωσε, οι πρεσβείες και τα προξενεία «ανήκουν στον ιρανικό λαό» και ήρθε η ώρα να υψωθεί σε αυτά η εθνική σημαία του Ιράν αντί για εκείνη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στο μήνυμά του, ο Παχλαβί υποστήριξε ότι το καθεστώς Χαμενεΐ έχει ήδη δεχθεί «βαριά πλήγματα» από τις διαδηλώσεις και ότι παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις στις δυνάμεις καταστολής. Όπως ανέφερε, η αυξημένη χρήση όπλων κατά των διαδηλωτών δεν αποτελεί ένδειξη ισχύος, αλλά φόβου και προαναγγέλλει, κατά τον ίδιο, επιτάχυνση της κατάρρευσης.

Τόνισε ακόμη ότι δεν πρέπει να δοθεί στο καθεστώς «ούτε στιγμή» για να ανασυνταχθεί και δήλωσε ότι στόχος του κινήματος είναι να αποτραπεί περαιτέρω αιματοχυσία νέων ανθρώπων.

Ο Ρεζά Παχλαβί εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση των εξελίξεων, δηλώνοντας ότι «η ελευθερία του Ιράν είναι κοντά» και ότι το αίμα όσων σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις «καθοδηγεί τον δρόμο προς τη νίκη». Υποστήριξε επίσης ότι διεθνής υποστήριξη θα υπάρξει σύντομα και προανήγγειλε νέα μηνύματα τις επόμενες ημέρες.

«Πολύ σύντομα», κατέληξε, «θα πάρουμε πίσω το αγαπημένο μας Ιράν από την Ισλαμική Δημοκρατία και οι γιορτές της ελευθερίας θα γεμίσουν κάθε γωνιά της χώρας».

