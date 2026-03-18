Πατέρας περπάτησε 80 χιλιόμετρα σε μία ημέρα, στη μνήμη παιδιού που σκοτώθηκε σε διάβαση

Ο Harrison Anderson περπάτησε 100.000 βήματα, μέσα σε μία μέρα και συγκέντρωσε περισσότερα από 5.000 δολάρια για τον οργανισμό υπεράσπισης πεζών «Walk SF»

Ανθή Κουρεντζή

Πατέρας περπάτησε 80 χιλιόμετρα σε μία ημέρα, στη μνήμη παιδιού που σκοτώθηκε σε διάβαση
Ο Harrison Anderson
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά τον τραγικό θάνατο ενός μικρού παιδιού που σκοτώθηκε ενώ διέσχιζε δρόμο στο Σαν Φρανσίσκο, ο Harrison Anderson φοβάται πραγματικά ότι ο δικός του 4χρονος γιος θα μπορούσε να τραυματιστεί — ή και χειρότερα — όταν περπατούν μαζί στην πόλη.

«Περπατάω πολύ συχνά με τον γιο μου. Δεν μπορώ να σας πω πόσες φορές ένα αυτοκίνητο έχει στρίψει απότομα σε μια γωνία ή έχει περάσει με κόκκινο, και δεν μπορούσα να διώξω από το μυαλό μου τη σκέψη ότι, Θεέ μου, θα μπορούσαμε τόσο εύκολα να ήμασταν εμείς», δήλωσε ο Anderson στο ABC Eyewitness News.

Αντί να περιοριστεί στην ανησυχία, αποφάσισε να δράσει για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το αυξανόμενο πρόβλημα. Περπάτησε 80 χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου 100.000 βήματα, μέσα σε μία μέρα και συγκέντρωσε περισσότερα από 5.000 δολάρια για τον οργανισμό υπεράσπισης πεζών Walk SF, φορώντας το χαρακτηριστικό του ροζ κολάν.

«Ήμουν πραγματικά αποφασισμένος να το κάνω», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram. «Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δει μια πραγματική έξαρση θανάτων πεζών».

Και οι πέντε θάνατοι πεζών στο Σαν Φρανσίσκο φέτος σημειώθηκαν σε διασταυρώσεις που ανήκουν στο δίκτυο «Vision Zero High Injury», σύμφωνα με τον πίνακα ειδοποιήσεων τροχαίων θανάτων του 2026 της πόλης.

Ο Anderson κάλεσε τον δήμαρχο Daniel Lurie και το δημοτικό συμβούλιο να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ασφάλειας των πεζών, όπως η μείωση της ταχύτητας των αυτοκινήτων.

«Χρειαζόμαστε πραγματικά η ηγεσία της πόλης να λογοδοτεί για τις υποσχέσεις που έχει δώσει. Ξέρουμε ποιες λύσεις λειτουργούν για την ασφάλεια — να μειωθούν οι ταχύτητες των αυτοκινήτων, να γίνουν πιο ασφαλείς οι διασταυρώσεις και οι γωνίες για τους ανθρώπους», είπε στο βίντεό του στο Instagram.

Ο Anderson δήλωσε επίσης στον δημοσιογράφο του ABC Eyewitness News που τον ακολούθησε για μέρος της διαδρομής ότι αυτή η προσπάθεια ξεπερνά το προσωπικό του ρεκόρ για τα περισσότερα μίλια που έχει περπατήσει σε μία ημέρα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
