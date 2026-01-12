Λος Άντζελες: Φορτηγό έπεσε πάνω σε διαδηλωτές υπέρ του Ιράν

Ενοικιαζόμενο φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο Λος Άντζελες σε ένδειξη υποστήριξης στους διαδηλωτές στο Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:30 το απόγευμα τοπική ώρα (01:30 ξημερώματα Δευτέρας ώρα Ελλάδας), κοντά στη συμβολή των οδών Φέντεραλ και Ρότσεστερ, στο δυτικό Λος Άντζελες, την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο και συμμετείχαν σε πορεία στο Γουέστγουντ, προάστιο του Λος Άντζελες.

Εκείνη την ώρα, στο σημείο βρισκόταν μεγάλος αριθμός διαδηλωτών που συμμετείχαν σε κινητοποίηση κατά της ιρανικής κυβέρνησης.

Δεν είναι σαφές αν ή πόσα θύματα υπάρχουν, ούτε εάν επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια ή όχι.

Παράλληλα δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για την ταυτότητα του οδηγού, το αν έχει συλληφθεί ή ποια ήταν τα κίνητρά του.